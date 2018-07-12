نشر : منذ 18 ساعة 1٬381 3 صدى سبورت فهد الطخيم: اذا اخذت كرواتيا كأس العالم ذلك يعني ان المستوى انخفض الوسوم:السعودية, صحيفة_صدى_الإلكترونية
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2771 ] نشر منذ 16 ساعة
😂😂😂ليش ما تقول كرواتيا تستاهل وهي الاقوى بالفعل
ولا عشان مدرب كرواتيا 😂😂
تذكرت حجة شهيرة يتخذونها المضللين
اذا الهلال اخذ الدوري دوري ضعيف
واذا النصر اخذ الدوري دوري قوي
اغلب الاعلام مثل الافلام
كل واحد يتمنى يكون البطل وهو ما يستاهل يكون كومبارس
ضب يحب البراد[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 9 ساعات
يعني لو السعودية اخذت كاس العالم المستوى هزيل بعض الكلام يقول لصاحبه اتركني استضيفو ناس تعرف تحلل
فيصل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
اللي انخفض والله مستوى محللينا اللي قالو لنا روسيا الأضعف ..شوف لاعبين كرواتيا وين محترفي وصقعو الارجنتين ومسي …يقولك اضعف