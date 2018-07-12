الداعية معز مسعود يفاجيء جمهوره بزواجه من شيري عادل

أماني الغامدي(صدى):

أعلن الداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود، اليوم الأربعاء، عن زواجه من الفنانة شيرى عادل، عقب انفصاله عن زوجته السابقة.

وقال في بيان له إنه يفكر في تقديم جزء جديد من مسلسل ” السهام المارقة ” يواجه من خلاله المزيد من الأفكار ، ويستند إلى وقائع تحاكي العديد من الجرائم الإرهابية التي ارتكبت باسم الدين.

وكان قد شارك في بطولة الجزء الأول الذي أنتجه معز مسعود، الفنانين شيري عادل، وشريف سلامة، وهاني عادل، ووليد فواز، بالإضافة إلى التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند بو عبود.