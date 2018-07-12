الداعية معز مسعود يفاجيء جمهوره بزواجه من شيري عادل
أعلن الداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود، اليوم الأربعاء، عن زواجه من الفنانة شيرى عادل، عقب انفصاله عن زوجته السابقة.
وقال في بيان له إنه يفكر في تقديم جزء جديد من مسلسل ” السهام المارقة ” يواجه من خلاله المزيد من الأفكار ، ويستند إلى وقائع تحاكي العديد من الجرائم الإرهابية التي ارتكبت باسم الدين.
وكان قد شارك في بطولة الجزء الأول الذي أنتجه معز مسعود، الفنانين شيري عادل، وشريف سلامة، وهاني عادل، ووليد فواز، بالإضافة إلى التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند بو عبود.
نبيل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 ساعات
داعية يتزوج من فنانة !!!!!؟؟؟؟؟
مايركب يا جماعه الخير
نبيل نبيل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 ساعات
داعية وفنانة !!!!!؟؟
مافي تطابق يا جماعه الخير
بن سليمان[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 8 ساعات
عند الصوفية كل شي يركب
عبدالله[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 4 ساعات
كثير من الملتزمين مكبوتين وعندهم شبق جنسي وتفكير في الفراش اكثر من الانسان العادي.
لانهم يتصورون المرأه شئ جنسي فقط وليس لها دور غير الجماع.
لذلك التفكير اللذي يدور في بالهم عند رؤيه اي إمرأه هو مثل تصورهم عن اي ممثله افلام اباحيه.
وللاسف يحاولون جعل المجتمع يتبنى هذا التصور من خلال محاضراتهم عن المرأه.
وهذا يعرض المجتمعات لخلل فكري عميق بالنسبه للنظره للمرأه.
ماذا حدث عندما قادة المرأه السياره؟ اين هؤلاء النساء اللواتي خرجن بسيارتهن لعرض انفسهن للشباب -كما قال يقول دعاة الفتنه؟
والله اكبر داعيه لو تجي ………….. ليروح معاها. وبعدين يقول كل ابن آدم خطآء
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 3 ساعات
أمس شاهدت حلقه لداعية أسلامي تركي
أتوقع عنده سلك مفصول في راسه
مثل هذا الي في الخبر
يحارب الأفكار والألحاد بالخمور والرقص مع النساء
وسبق وسجن وقعد في مصحة عقلية فترة طويلة
وخرج
وقبل أمس سجنوه ثاني مره
ياأخوان مو كل من قال كلمتين صار داعية😂😂