ساعات قليلة ويطلق سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه كرنفال وافتتاح مهرجان خميس مشيط الكبير

محمد بن طحيطح(صدى):

بمشيئة الله تعالى يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير وبحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم الخميس الموافق ٢٨-١٠-١٤٣٩ هـ حفل إفتتاح مهرجان خميس مشيط لعام 1439هـ حيث سيفتتح سموه الكريم فعالية الضوء واللون اللأولى من نوعها بالشرق الأوسط .

وسيتخلل الحفل لوحات ضوئية غنائية وطنية برؤية فنية وتقنية جديدة من نوعها بإشراف ومتابعة مباشرة من سعادة محافظ خميس مشيط رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط وإخراج رئيس اللجنة الإعلامية عضو لجنة التنمية السياحية بالمحافظة الأستاذ خالد بن سعيد بن مريط ويصاحب الحفل عروض للألعاب النارية التي تضيء سماء محافظة خميس مشيط إبتهاجا بحضور سمو أمير المنطقة وسمو نائبه والجدير بالذكر أن مهرجان خميس مشيط لهذا العام سيشمل العديد من الفعاليات في أماكن متعددة من المحافظة.