” تويتر ” تضرب المهووسين بالشهرة في مقتل

علي القحطاني (صدى):

شنت إدارة ” تويتر ” حملة لتنظيف الموقع من الحسابات الوهمية التي تظهر كمتابعين ومعجبين بالشخصيات السياسية أو الفنية أو الإعلامية ، أو الشخصيات المهووسة بالشهرة ، وترفع بشكل مصطنع عدد زوار صفحاتهم.

وأوضحت صحيفة ” واشنطن بوست “،اليوم الأربعاء، أن شطب الحسابات الوهمية هي الأخيرة في سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة خدمة تويتر؛ لتنظيف الحسابات من الشعبية المفبركة التي يلجأ لها البعض من أجل أن يقال أن لهم معجبين ومتابعين بالملايين.

ومن المقرر أن هذه الخطوة ستشطب حوالي 6% من الأرقام التي ينشرها بعض المشاهير عن عدد متابعيهم؛ لإعادة الثقة لأرقام الانتشار والمقروئية في مواقع التواصل.

وأشارت تويتر إلى أن نتائج هذه الخطوة بدأت تظهر حيث انخفض عدد متابعي حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حوالي 100 ألف .

وتعلم شركة تويتر أن العديد من عشاق الشهرة في كل أنحاء العالم كانوا يشترون أرقامًا وهمية للمعجبين وبإمكان متابعيهم بعد الآن أن يراقبوا كيف ستنخفض تلك الأرقام نتيجة شطب المؤيدين الوهميين.