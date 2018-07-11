بالفيديو.. والصور.. تامر الحاج ينضم لـ ” أحد ” لموسم واحد

ماجد محمد(صدى):

أعلن مجلس إدارة نادي أحد، اليوم الأربعاء، الإنتهاء من إجراءات توقيع العقد مع اللاعب السوري تامر حاج، لمدة موسم واحد، نادي ظفار العماني.

ونشر الحساب الرسمي للنادي، عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، عدد من الصور للاعب أثناء توقيع العقد برفقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

ووجه اللاعب كلمة لجماهير النادي ومشجعيه عبر مقطع فيديو، بثه النادي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .