بالفيديو.. والصور.. ريس ويليامس بصفوف القادسية

طلال الغامدي(صدى):

أعلن مجلس إدارة نادي القادسية، اليوم الأربعاء، عن إنتهاء إجراءات توقيع العقد مع المدافع الدولي الإسترالي ” ريس ويليامس ” ، قادمًا من نادي ملبورن فكتوري الأسترالي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي، على موقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور ومقطع فيديو للاعب عقب التوقيع مع أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدًا أن إنضمام اللاعب جاء بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة ” تركي آل الشيخ ” .

هذا واجتاز ” ويليامس ” الفحوصات الطبية التي أجراها صباح اليوم مع الشريك الطبي للقادسية، كما شارك فى تمرين الفريق مساء اليوم.

ويلعب ريس في مركز المدافع، ويبلغ من العمر 29 عامًا، وسبق له أن لعب في أندية: ” ميدلزبره الإنجليزي، وبيرنلي الإنجليزي، تشارلتون أتلتيك الإنجليزي، بيرث جلوري الأسترالي، ملبورن الأسترالي ” .