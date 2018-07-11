عائض القرني يوضح خطورة الحسد على الحاسد والمحسود
أوضح الشيخ الداعية عائض القرني، اليوم الأربعاء، شر الحسد على الحاسد والمحسود.
وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمرنا الله تعالى بالاستعاذة من شر حاسد إذا حسدوالحاسد إذا حسد فيه خطورتان: خطورة على الحاسد نفسه : بالمعاناة، وضيق الصدر، مع ذهاب الأجر، وتحمل الآثام والأوزار.
وأضاف : والخطورة على المحسود: بأن يصاب بعين تالفة، أو يُؤذيه الحاسد ويُعاديه ويُلحق الضرر به كما فعل إخوة يوسف عليه السلام.
فهد[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يحفظنا من العين والحسد
الجوهرة[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يهدي كل حاسد
اعاني من مرض نفسي[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 19 ساعة
انا مريض نفسي ادعوا لي بالشفاء
اعاني من مرض نفسي[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 19 ساعة
انامريض نفسي ادعوا لي ومحسود ومسوين لي عمل سحرحسبي الله ونعم الوكيل فيهم
اعاني من مرض نفسي[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 19 ساعة
انامريض نفسي ادعوا لي ومحسود ومسوين لي عمل سحرحسبي الله ونعم الوكيل فيهم
ابو وليد[ عدد التعليقات: 692 ] نشر منذ 18 ساعة
حتى اللي يحسد المبدعين على مؤلفاتهم ويلطشها ويحطها باسمه
المر[ عدد التعليقات: 1543 ] نشر منذ 18 ساعة
الله يشفي كل مريض — كل مرض وله علاج يساعد علي التعافي منه اجر وعافيه
مغرد[ عدد التعليقات: 1923 ] نشر منذ 16 ساعة
من تقصد يا قرنى انا الى اعرف ان كلا مك الغاز
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 14 ساعة
عاش رسّام عجوز في قرية صغيرة
وكان يرسم لوحات غاية في الجمال
ويبيعها بسعر جيّد ..
في يوم من الأيام أتاه فقير من أهل القرية وقال له: أنت تكسب مالًا كثيرًا من أعمالك،
فلماذا لا تساعد الفقراء في القرية ؟!
انظر لجزار القرية الذي لا يملك مالًا كثيرًا
ومع ذلك يوزّع كل يوم قطعًا من اللحم المجّانية على الفقراء
وانظر إلى خبّاز القرية برغم أنه رجل فقير
ذو عيال إلا أنه يعطي الفقراء خبزاً مجانياً
كل يوم..
لم يردّ عليه الرسام وابتسم بهدوء
خرج الفقير منزعجاً من عند الرسّام
وأشاع في القرية بأنّ الرسام ثريٌ جداً
يكتنز الأموال ولكنّه بخيلٌ جداً ،
ولا يساعد الفقراء ،،
فنقم عليه أهل القرية وقاطعوه وهجروه
بعد مدّة مرض الرسّام العجوز ولم يعره
أحدٌ من أبناء القرية اهتمامًا ..
ثم مات وحيدًا !!
مرّت الأيّام ولاحظ أهل القرية بأنّ الجزار
لم يعد يرسل للفقراء لحمًا مجّانيًا
وكذلك الخباز الشهم صار لا يمنح الفقراء خبزاً مجانياً برغم توافدهم عليه ورجاؤهم له
وعندما سألوهما عن سبب توقّفهما ،
قالا : بأنّ الرسّام العجوز الذي كان يعطينا
كل شهر مبلغاً من المال لنعطي الفقراء
اللحم والخبز قد مات
فتوقّف ذلك بسبب موته !
قد يسيء بعض الناس بك الظن ،،
وقد يظنّك آخرون أطهر من ماء الغمام ،،
ولن ينفعك هؤلاء ،، ولن يضرك أولئك
المهم حقيقتك ،،
وما يعلمه الله عنك
💡إضاءة :
لا تحكم على أحد من ظاهر ما تراه منه ،
فقد يكون في حياته أمورًا أخرى
لو علمتها لتغيّر حكمك عليه ..
مات الأول في مرقص ليلي 🍻
ومات الثاني في مسجد ؟🕌
الأول دخل لينصحهم ..،
والثاني دخل ليسرق الأحذية. .،
✋ لهذا لست أنا ولا أنت
من يحكم بالجنة و النار..،،
اتق الله في نفسك وفي عباد الله
فإن المظاهر خداعة
واعف واصفح وتجاهل
وادع للناس بالهداية والصلاح
وكن طيبا ولا تقاطع أحدا مادام لا يؤذيك
ودع الحبل موصولا مع الجميع
تكسب رضا الله ومحبة الناس
رب القلوب
يعلم مافي القلوب..،،
لو أستبدلنا المقولة الشهيره:
للجدران أذآن !
بالمقوله الصحيحه :للملائكه أقلام !
لخرج لنا جيل يراقب الله ولا يراقب الناس.
من روائع ما وصلني ..
وأنتم
أروع من تواصلت معهم
احرص على من يحبك من قلبه.. واجعله كالقلاده على صدرك..
وضعه كالتاج على راسك..
فربما لو خسرته…
سيصعب عليك
ان تجد روحاً كروحه
إهداء للصحبه الطيبه💐