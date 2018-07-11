عائض القرني يوضح خطورة الحسد على الحاسد والمحسود

عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ الداعية عائض القرني، اليوم الأربعاء، شر الحسد على الحاسد والمحسود.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمرنا الله تعالى بالاستعاذة من شر حاسد إذا حسدوالحاسد إذا حسد فيه خطورتان: خطورة على الحاسد نفسه : بالمعاناة، وضيق الصدر، مع ذهاب الأجر، وتحمل الآثام والأوزار.

وأضاف : والخطورة على المحسود: بأن يصاب بعين تالفة، أو يُؤذيه الحاسد ويُعاديه ويُلحق الضرر به كما فعل إخوة يوسف عليه السلام.