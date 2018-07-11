بالفيديو.. نشوب حريق خارج سينما رياض بارك و ” ڤوكس ” توضح التفاصيل

حمود العنزي (صدى):

أعلنت ڤوكس سينما، اليوم الأربعاء، عن نشوب حريق خارج سينما رياض بارك، حيث شب الحريق خارج محيط المركز التجاري.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن خدمات الطوارئ والإطفاء قامت بالسيطرة عليه، وتم إخلاء السينما على الفور، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وأضافت : وتؤكد ڤوكس سينما أن سلامة موظفيها وعملائها هي قمة أولوياتها، وسوف تعلق السينما عروض أفلامها للتأكد من الأمن والسلامة. وتعتذر ڤوكس سينما لعملائها عن أي إزعاج.