بالفيديو.. نشوب حريق خارج سينما رياض بارك و ” ڤوكس ” توضح التفاصيل
أعلنت ڤوكس سينما، اليوم الأربعاء، عن نشوب حريق خارج سينما رياض بارك، حيث شب الحريق خارج محيط المركز التجاري.
وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن خدمات الطوارئ والإطفاء قامت بالسيطرة عليه، وتم إخلاء السينما على الفور، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.
وأضافت : وتؤكد ڤوكس سينما أن سلامة موظفيها وعملائها هي قمة أولوياتها، وسوف تعلق السينما عروض أفلامها للتأكد من الأمن والسلامة. وتعتذر ڤوكس سينما لعملائها عن أي إزعاج.
تركي[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 19 ساعة
الحمد لله عدت على خير
ومافي اصابات
ابو منار[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 18 ساعة
عقبال ماتقفلون لانكم شر
زائر[ عدد التعليقات: 1533 ] نشر منذ 18 ساعة
حريقه تحرق المتآمرين علي الفضيلة و الأخلاق الحميدة في مجتمعاتنا العربيه .
الهوى جنوبي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 ساعة
الحمدلله العقبى للباقي
طلال[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 8 ساعات
الحمدلله اغلاق للابد باذن الله
ماجد[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 8 ساعات
اغلاق للأبد يارب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 8 ساعات
مانقدر نصبر بدون سينما
عمار[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 8 ساعات
إغلاق السينما موقتاً إلى متى؟
همس[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 8 ساعات
وش وضع الحجوزات
محمد[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 8 ساعات
هم وش عرفهم قوي والا بسيط بالله حاله طارئه الواحد مو عارف عواقبها
شجون[ عدد التعليقات: 911 ] نشر منذ 8 ساعات
الله لايحطك بها الموقف حسي بالأمهات الى كل واحد من عيالها بلعبه كيف تجمعهم ، ولاعيالها بالسينما وش تبينهم يسوون والى معها معاق ولا كبير سن بعربية والريحه معبيه المكان حتى الموظفين يصرخون اطلعوا حريق .
ابن البلد[ عدد التعليقات: 650 ] نشر منذ 8 ساعات
ان شاء تعلق لاأبد
بلبل[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 6 ساعات
حريقه تحرق المتآمرين علي الفضيلة و الأخلاق الحميدة في مجتمعاتنا العربيه .
X[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 5 ساعات
مرتزقة قطر الاخونجية يدخلون بيننا ويعلقون تعليقات ظاهرها الفضيلة وباطنها الشر والخبث والبلبلة … احذروا منهم
X[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 5 ساعات
مرتزقة قطر الاخونجية المأجورين يدخلون بيننا على انهم مواطنين بتعليقات ظاهرها الفضيلة وباطنها الخبث والبلبلة والشر ،،،لعنهم الله
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2771 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمدلله على سلامة الجميع
طريقة الاخلاء خطأ كبير
سلالم الكهرباء المفروض توقف
لاحظ خروج الناس كان بيصير حالة دهس بسبب التزاحم والخوف
يادافع البلاء[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 4 ساعات
الله كريم