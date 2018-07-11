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  • نشر : منذ 20 ساعة
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  • حوادث

بالفيديو.. نشوب حريق خارج سينما رياض بارك و ” ڤوكس ” توضح التفاصيل

بالفيديو.. نشوب حريق خارج سينما رياض بارك و ” ڤوكس ” توضح التفاصيل
حمود العنزي (صدى):

أعلنت ڤوكس سينما، اليوم الأربعاء، عن نشوب حريق خارج سينما رياض بارك، حيث شب الحريق خارج محيط المركز التجاري.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن خدمات الطوارئ والإطفاء قامت بالسيطرة عليه، وتم إخلاء السينما على الفور، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وأضافت : وتؤكد ڤوكس سينما أن سلامة موظفيها وعملائها هي قمة أولوياتها، وسوف تعلق السينما عروض أفلامها للتأكد من الأمن والسلامة. وتعتذر ڤوكس سينما لعملائها عن أي إزعاج.


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17 تعليق

[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 19 ساعة

الحمد لله عدت على خير
ومافي اصابات

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 18 ساعة

عقبال ماتقفلون لانكم شر

[ عدد التعليقات: 1533 ] نشر منذ 18 ساعة

حريقه تحرق المتآمرين علي الفضيلة و الأخلاق الحميدة في مجتمعاتنا العربيه .

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 ساعة

الحمدلله العقبى للباقي

[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 8 ساعات

الحمدلله اغلاق للابد باذن الله

[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 8 ساعات

اغلاق للأبد يارب

[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 8 ساعات

مانقدر نصبر بدون سينما

[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 8 ساعات

إغلاق السينما موقتاً إلى متى؟

[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 8 ساعات

وش وضع الحجوزات

[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 8 ساعات

هم وش عرفهم قوي والا بسيط بالله حاله طارئه الواحد مو عارف عواقبها

[ عدد التعليقات: 911 ] نشر منذ 8 ساعات

الله لايحطك بها الموقف حسي بالأمهات الى كل واحد من عيالها بلعبه كيف تجمعهم ، ولاعيالها بالسينما وش تبينهم يسوون والى معها معاق ولا كبير سن بعربية والريحه معبيه المكان حتى الموظفين يصرخون اطلعوا حريق .

[ عدد التعليقات: 650 ] نشر منذ 8 ساعات

ان شاء تعلق لاأبد

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 6 ساعات

حريقه تحرق المتآمرين علي الفضيلة و الأخلاق الحميدة في مجتمعاتنا العربيه .

[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 5 ساعات

مرتزقة قطر الاخونجية يدخلون بيننا ويعلقون تعليقات ظاهرها الفضيلة وباطنها الشر والخبث والبلبلة … احذروا منهم

[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 5 ساعات

مرتزقة قطر الاخونجية المأجورين يدخلون بيننا على انهم مواطنين بتعليقات ظاهرها الفضيلة وباطنها الخبث والبلبلة والشر ،،،لعنهم الله

[ عدد التعليقات: 2771 ] نشر منذ 4 ساعات

الحمدلله على سلامة الجميع
طريقة الاخلاء خطأ كبير
سلالم الكهرباء المفروض توقف
لاحظ خروج الناس كان بيصير حالة دهس بسبب التزاحم والخوف

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