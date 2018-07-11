العثور على مفقود عرعر متوفى بعدما علقت سيارته في الرمال
تمكن متطوعان أحدهما من فريق ساعد للبحث والإنقاذ والآخر من فريق انجاد، اليوم الأربعاء من العثور على مفقود عرعر متوفى في منطقة برية بعدما علقت سيارته في الرمال جنوب عرعر.
وكان ذوو المفقود قد وجهوا نداء للعثور عليه لأنه يعاني حالة نسيان، وكان يستقل سيارة من نوع بليزر، لونها فضي، حيث باشرت الجهات الأمنية الموقع لتحرر محضر رسمي بالحادثة.
فهد[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 20 ساعة
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نوير[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 20 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون
ابن البلد[ عدد التعليقات: 650 ] نشر منذ 20 ساعة
الله يرحمه
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يرحمه