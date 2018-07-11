مركز ” قياس ” يحدد موعد إجراء مقياس اختبار الكفايات الأمنية

واس(صدى):

حدد المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم، يوم السبت 15 ذو القعدة 1439هـ، موعداً لإجراء مقياس اختبار الكفايات الأمنية، الذي يعد أحد معايير القبول للمتقدمين للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية ، لاختيار أفضلهم وفق ما يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم الشخصية.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال والعلاقات المتحدث الرسمي لمركز “قياس” إبراهيم الرشيد ، أن المقياس يهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة بين المتقدمين ورفع مستوى الشفافية والموضوعية في عمليات الاختيار، وانتقاء الكفاءة المهنية ، مشيراً إلى أن التسجيل في المقياس متاح لمن تم ترشيحهم من قبل كلية الملك فهد الأمنية عبر موقع قياس الالكتروني WWW.QIYAS.SA ، وسيعقد المقياس في كل من مدينة الرياض، المدينة، جدة، الدمام، أبها، بريدة.

وأشار الرشيد إلى أن المقياس يحوي على بعدين رئيسيين، الأول يشمل أسئلة القدرات العامة وتتكون من قسمين : لفظي، وكمي، أما البعد الثاني فيشمل أسئلة المهارات والسمات الشخصية والاجتماعية .

مما يذكر أنه تم في شهر صفر العام الحالي توقيع عقد مشروع إعداد وتطبيق اختبار القبول، بين المركز الوطني للقياس وكلية الملك فهد الأمنية بهدف تطبيق اختبارالكفايات الأمنية على المتقدمين للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية من الطلبة الجامعيين وطلبة السنة المشتركة، وإعداد وتطويرمقياس جديد للكفايات الأمنية يغطي كافة الأبعاد المطلوب توافرها في المتقدم للكلية.

كما يقدم قياس جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب على الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 مساءً ، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.