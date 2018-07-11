صحة جدة: استقبال الحالات الحرجة دون موعد

نايف السالم(صدى):

أعلنت الشئون الصحية بمحافظة جدة، اليوم الأربعاء، أن تفعيل الخدمة الجديدة التي أطلقتها وزارة الصحة على الهواتف الذكية تحت اسم ” موعد “، تمكن المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها.

وأضافت ” الشئون الصحية “، أن الخدمة تمكن المستفيد أيضًا من إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه، مشيرة إلى أنه في حالة عدم وجود مواعيد فإنه يمكن الحصول على موعد مباشرة عن طريق العيادة بعد الكشف على المريض أو من خلال التطبيق حال الإتاحة، بالإضافة إلى أن الحالات الطارئة يتم استقبالها دون موعد وبشكل مباشر.

والجدير بالذكر أن الوزارة، كانت أطلقت نظام ” موعد “، والذي يتيح للمراجع حرية اختيار الوقت المناسب له لزيارة المركز الصحي، وتقليل مدة انتظاره داخل المركز، وتزويده برسائل تذكيرية للمراجعين بموعد ووقت الحجز، إضافة إلى تنظيم أدوار المراجعين لعيادتي الأسنان والتطعيمات بشكل خاص.

وأضافت ” الوزارة “، أن طريقة حجز الموعد بالمراكز الصحية سهلة وميسرة، حيث يتم الحجز من خلال قنوات مريحة يوفرها النظام وهي: تطبيق ويب إلكتروني ” بوابة النفاذ الوطني، تطبيق ” موعد ” للهواتف الذكية، الاتصال الهاتفي بعناية المراجعين (937)، وحجز الموعد عن طريق الموظف بالمركز الصحي.