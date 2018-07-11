بعد انقاذ الأطفال..تحويل الكهف التايلاندي إلى مزار سياحي

بانكوك(صدى):

قررت السلطات في تايلاند تحويل كهف ” تام لوانج “؛ الذي اختفى به 12 طفل تايلاندي، إلى مزار سياحي.

وكشفت السلطات أنه سيتم تحويل الكهف لمتحف يعرض عملية إنقاذ الصبية التي استغرقت 9 ايام.

يجدر الإشارة إلى أن الفتية ومدربهم قد دخلوا الكهف في إقليم تشيانج راي بعد تدريب لكرة القدم يوم 23 يونيو ولم يُعثر عليهم إلا بعد تسعة أيام بواسطة اثنين من الغواصين البريطانيين.