بعد انقاذ الأطفال..تحويل الكهف التايلاندي إلى مزار سياحي
قررت السلطات في تايلاند تحويل كهف ” تام لوانج “؛ الذي اختفى به 12 طفل تايلاندي، إلى مزار سياحي.
وكشفت السلطات أنه سيتم تحويل الكهف لمتحف يعرض عملية إنقاذ الصبية التي استغرقت 9 ايام.
يجدر الإشارة إلى أن الفتية ومدربهم قد دخلوا الكهف في إقليم تشيانج راي بعد تدريب لكرة القدم يوم 23 يونيو ولم يُعثر عليهم إلا بعد تسعة أيام بواسطة اثنين من الغواصين البريطانيين.
فيصل[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 20 ساعة
راح يلاقي الكثير من الاقبال
ناس كتير بدها تشوفه
نوير[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 20 ساعة
الحمد لله على سلامتكم