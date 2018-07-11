” النصر ” يختتم تدريباته اليوم بالرياض قبل السفر لسويسرا

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي النصر، اليوم الأربعاء، عن اختتام الفريق الأول لكرة القدم أخر تدريباته بالرياض، وذلك قبل الإنطلاق صباح الغد إلي ” سويسرا ” لبداية معسكر التدريب الخارجي ضمن التحضيرات لمباريات الدوري السعودي.

جاء ذلك بحضور عضو مجلس إدارة النصر ” عبد الكريم المنصور ” ، هذا واجتمع المدير الفنى للفريق ” كارينيو ” باللاعبين قبل بداية التدريبات، والتي بدأت بتمارين اللياقة البدنية.

وطبق ” كارينيو ” ، عدد من الجمل التكتيكية خلال التمريرات على مساحات مختلفة، وأجرى اللاعبين مناورة كروية على منتصف الملعب أختتم بها التدريب.