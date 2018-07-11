بالفيديو.. ردة فعل صادمة لمقدم تلفزيوني إيطالي بعد انتقال رونالدو لليوفي
يبدو أن انتقال كريستيانو رونالدو نجم البرتغال إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة يوفنتوس تسبب في قلق الكثير من جماهير الأندية الإيطالية الأخرى؛ لما يمتلكه اللاعب من مهارات.
وفي هذا السياق قام صحفي ومقدم تلفزيوني إيطالي برد فعل صادم ؛ إثر وصوله نبأ انتقال الدون لليوفي أثناء تقديمه نشرة أخبار عن أنتر ميلان على الهواء مباشرة.
وتسبب النبأ في غضب الصحفي الذي يبدو أنه مشجع متعصب للانتر ؛ حيث قام بكسر شاشة يبدو أنها لحاسوب آلي كانت أمامه.
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عبدالله[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 20 ساعة
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فهد[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 20 ساعة
معلش تتعوض هههههه
ابن البلد[ عدد التعليقات: 650 ] نشر منذ 20 ساعة
هههههه التعصب اعمى