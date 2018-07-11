أمانة الرياض تعلق على فيديو اعتداء شاب على عامل نظافة
كانت أشارت ” صدى ” في وقت سابق اليوم الأربعاء، إلى فيديو متداول أظهر قيام شاب بضرب عامل نظافة في حديقة الشهداء في غرناطة بالرياض، والذي أثار غضب العديد من المواطنين الذين طالبوا بسرعة ضبط الشاب المعتدي.
وفي استجابة سريعة ، أصدرت أمانة الرياض بيانًا بشأن الواقعة، قائلة : ” بالإشارة إلى الفيديو المتداول والمتضمن الاعتداء على عامل النظافة بحديقة الشهداء في غرناطة بالرياض، تؤكد أمانة منطقة الرياض رفضها لهذا التصرف اللامسؤول والغير أخلاقي وستتابع الأمر مع الجهات الأمنية حفاظًا على حقوق العاملين في منشآتها ” .
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تركي[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 20 ساعة
هذي مو متربي ولا يعرف شئ عن الاخلاق
فيصل[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 20 ساعة
يجب معاقبته اشد العقاب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 20 ساعة
طيب الي مثل هذا
وش العقوبة الي تنتظره
نبي نعرف
مانبي تصريحات في الهوى🤔
مغرد[ عدد التعليقات: 1923 ] نشر منذ 19 ساعة
نبيه ينظف الحديقه لمدة اسبوع كا مل ويرضى العا مل بفلوس على الا ها نه