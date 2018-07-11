بالصور.. ضبط أكثر من 3 آلاف منتج بيطري وزراعي مزور بحائل

تركي السالم(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، عن ضبط أحد العمالة المخالفة، متلبسًا في مدينة حائل، أثناء نقله مواد بيطرية، وزراعية مزورة أسمائها وبياناتها التجارية وبيعها بأسماء مؤسسات مختلفة.

ونشر الحساب الرسمي للوزارة، بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عدد من الصور لعملية الضبط حيث كان الوافد متجهًا لإحدى الاستراحات لتخزينها.

وأشارت ” الوزارة ” ، إلى أن المضبوطات التي تم رصدها قبل توزيعها وصل عددها لـ 3200 منتج.