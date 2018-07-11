مبرر غير متوقع يدفع ممرضه لتسميم 20 مريضًا

طوكيو(صدى):

اعترفت ممرضة بمستشفى في ضاحية طوكيو، بأنها سممت عشرين شخصًا، بعد الاشتباه في أنها قتلت مريضًا ووضعت سائلًا معقمًا في مصله.

واعتقدت الممرضة وفقًا لاعترافاتها أنها عندما تضع السم لهم ستتجنب موتهم وأبلاغ أسرهم خلال دوامات عملها، قائلة : إبلاغ الأسر بوفاة أحد من ذويها كان صعبًا جدًا بالنسبة لها خلال ساعات العمل.

وبدأت الشرطة التحقيق في القضية، بعد أن رصدت ممرضة أخرى فقاعات في كيس التنقيط لأحد المرضى في عام 2016، حيث تعتبر الفقاعات عادة دليلاً على محاولة عبث أحد الأشخاص بكيس المحلول.

وبعد أن فحص الأطباء كيس المحلول، عثروا على تركيز مرتفع لمادة مطهرة قاتلة، وتم العثور على نفس المادة في جثتي مريضين آخرين.