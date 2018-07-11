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بالفيديو.. التحالف يقصف عدد من الأهداف العسكرية لميليشا الحوثي

بالفيديو.. التحالف يقصف عدد من الأهداف العسكرية لميليشا الحوثي
فهمي محمد(صدى):

نشرت قيادة التحالف، اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو لاستهداف المقاتلات الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الأربعاء، عدد من الأهداف العسكرية التابعة للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران داخل الأراضي اليمنية.

فيما بثت قناة الإخبارية، هذه المقاطع عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، وأوضح ” الفيديو”، أن عملية الاستهداف شملت مركبات عسكرية، وتجمعات لعناصر الميليشيات، ومستودعات لتخزين الأسلحة باليمن.

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 21 ساعة

الله يعطيكم العافية يا ابطال

[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 21 ساعة

الله ينصركم على ميلشيات الحوثي الارهابية

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