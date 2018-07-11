بالفيديو.. التحالف يقصف عدد من الأهداف العسكرية لميليشا الحوثي
نشرت قيادة التحالف، اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو لاستهداف المقاتلات الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الأربعاء، عدد من الأهداف العسكرية التابعة للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران داخل الأراضي اليمنية.
فيما بثت قناة الإخبارية، هذه المقاطع عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، وأوضح ” الفيديو”، أن عملية الاستهداف شملت مركبات عسكرية، وتجمعات لعناصر الميليشيات، ومستودعات لتخزين الأسلحة باليمن.
فيديو | #التحالف يستهدف تجمعات مسلحة لميليشيا #الحوثي داخل الأراضي اليمنية #الإخبارية pic.twitter.com/zj3nHVl2jG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١١ يوليو ٢٠١٨
نوير[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يعطيكم العافية يا ابطال
الجوهرة[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 21 ساعة
الله ينصركم على ميلشيات الحوثي الارهابية