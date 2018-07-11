الوذيناني يزور برنامج موهبة
ضمن الزيارات والاستضافات التي يستقبلها برنامج موهبة الصيفي بمدارس البشرى الأهلية بالشراكة مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين .
استقبلت إدارة البرنامج يوم الأربعاء ٢٦/ ١٠ الاستاذ تركي عيد الوذيناني المشرف التربوي بتعليم مكة حيث اطلع على البرامج والمشاريع التي يقدمها وينفذها المبدعون في مختلفالوحدات الإثرائية كما شاهد إبداعاتهم وتجاربهم العلمية .
فزار وحدة الاختراعات واطلع على تحويل الطاقة من طاقة ضوئية الى طاقة حركيّة وربطها بالخلية الشمسية .
كما اطلع على وحدة كن عالماً وشاهد إنجازات الطلاب مع مدربهم في صنع طائرة هوب الانزلاقية واثنى على الابداع فيها .
كما شاهد إنجازات وحدة الخوارزمي الصغير ووحدة الروبوت ووحدة طبيب ومهندس المستقبل .
وفي نهاية الزيارة أثنى المشرف التربوي الوذيناني على الجهود المبذولة والامكانات المسخرة لخدمة أبناء البلد الحرام
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