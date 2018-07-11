الوذيناني يزور برنامج موهبة

سعيد العجل(صدى):

‏ضمن الزيارات والاستضافات التي يستقبلها برنامج موهبة الصيفي بمدارس البشرى الأهلية بالشراكة مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين .

استقبلت إدارة البرنامج يوم الأربعاء ٢٦/ ١٠ الاستاذ تركي عيد الوذيناني المشرف التربوي بتعليم مكة حيث اطلع على البرامج والمشاريع التي يقدمها وينفذها المبدعون في مختلف‏الوحدات الإثرائية كما شاهد إبداعاتهم وتجاربهم العلمية .

فزار وحدة الاختراعات واطلع على تحويل الطاقة من طاقة ضوئية الى طاقة حركيّة وربطها بالخلية الشمسية .

كما اطلع على وحدة كن عالماً وشاهد إنجازات الطلاب مع مدربهم في صنع طائرة هوب الانزلاقية واثنى على الابداع فيها .

كما شاهد إنجازات وحدة الخوارزمي الصغير ووحدة الروبوت ووحدة طبيب ومهندس المستقبل .

وفي نهاية الزيارة أثنى المشرف التربوي الوذيناني على الجهود المبذولة والامكانات‏ المسخرة لخدمة أبناء البلد الحرام