كانوا في طريقهم للحد الجنوبي.. وفاة وإصابة 4 ممارسين صحيين إثر حادث
فجعت، اليوم الأربعاء، محافظة القريات بوفاة عدد من الممارسين الصحيين العاملين في قسم الطواريء بمستشفى القريات.
وتوفى 3 الممارسين إثر حادث مروري وهم في طريقهم إلى انتداب للحد الجنوبي، بينما أصيب أخر.
وفي هذا السياق تقدمت صحة القريات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” بنعي للمتوفين، ومتمنيًا الشفاء للمصاب.
وكشفت عن أسماء المتوفين وهم : أحمد نومان العنزي، مشعل راضي العنزي، أحمد محمد هلال العنزي ، والمصاب محمد عواد العنزي.
نوير[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 21 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
ابن البلد[ عدد التعليقات: 650 ] نشر منذ 6 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله الله يرحمهم ويغفر لهم
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهم ويجبر على قلوب ذويهم ويشفى محمد عواد العنزي يارب يا كريم