كانوا في طريقهم للحد الجنوبي.. وفاة وإصابة 4 ممارسين صحيين إثر حادث

علي العنزي(صدى):

فجعت، اليوم الأربعاء، محافظة القريات بوفاة عدد من الممارسين الصحيين العاملين في قسم الطواريء بمستشفى القريات.

وتوفى 3 الممارسين إثر حادث مروري وهم في طريقهم إلى انتداب للحد الجنوبي، بينما أصيب أخر.

وفي هذا السياق تقدمت صحة القريات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” بنعي للمتوفين، ومتمنيًا الشفاء للمصاب.

وكشفت عن أسماء المتوفين وهم : أحمد نومان العنزي، مشعل راضي العنزي، أحمد محمد هلال العنزي ، والمصاب محمد عواد العنزي.