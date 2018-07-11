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كانوا في طريقهم للحد الجنوبي.. وفاة وإصابة 4 ممارسين صحيين إثر حادث

كانوا في طريقهم للحد الجنوبي.. وفاة وإصابة 4 ممارسين صحيين إثر حادث
علي العنزي(صدى):

فجعت، اليوم الأربعاء، محافظة القريات بوفاة عدد من الممارسين الصحيين العاملين في قسم الطواريء بمستشفى القريات.
وتوفى 3 الممارسين إثر حادث مروري وهم في طريقهم إلى انتداب للحد الجنوبي، بينما أصيب أخر.

وفي هذا السياق تقدمت صحة القريات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” بنعي للمتوفين، ومتمنيًا الشفاء للمصاب.

وكشفت عن أسماء المتوفين وهم : أحمد نومان العنزي، مشعل راضي العنزي، أحمد محمد هلال العنزي ، والمصاب محمد عواد العنزي.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 21 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 650 ] نشر منذ 6 ساعات

لاحول ولا قوة إلا بالله الله يرحمهم ويغفر لهم

[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمهم ويجبر على قلوب ذويهم ويشفى محمد عواد العنزي يارب يا كريم

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