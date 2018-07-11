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بالفيديو.. تفاصيل إنقاذ 30 فتاة في حريق مصنع بمكة

بالفيديو.. تفاصيل إنقاذ 30 فتاة في حريق مصنع بمكة
نايف السالم(صدى):

تحدث المواطن حسين عبدالقادر، عن تفاصيل إنقاذه لـ30 فتاة من حريق اندلع بأحد المصانع النسائية مكة المكرمة.

وقال الشاب حسين، في مداخلة مع الإخبارية، إنه كان عائدًا من العمل وشاهد الحريق ، حيث إن المصنع قريب من بيته، مضيفًا أنه أوقف سيارته واتجه نحو باب المصنع للمساعدة ، وحاول فتح الباب الذي كان مغلقًا بإحكام.

وأضاف : البنات بالداخل كن يحاولن أيضًا فتح الباب ، والحمد لله تمكنا من فتح الباب.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 21 ساعة

الحمد لله على سلامتكم

[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 21 ساعة

الحمد لله انكم لحقتوا تنقذوهم

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