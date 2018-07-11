إمارة مكة توضح تفاصيل حريق تشاليح بريمان بجدة

نايف السالم(صدى):

أصدرت أمانة مكة المكرمة ، اليوم الأربعاء، بيانًا تفصيليًا عن حريق تشاليح بريمان الذي اندلع ظهر اليوم شرق جدة.

وقال نائب المتحدث باسم الدفاع المدني بمكة ، العقيد وحيد مراد ، إن فرق الدفاع المدني بجدة سيطرت على الحريق.

وتابع : ” بورود بلاغ لمركز التحكم والسيطرة يفيد بتصاعد ألسنة اللهب مع صحابة كثيفة من الدخان من منطقة التشاليح وبالوصول اتضح أن الحريق وسط مربع تصل مساحته من 4000 إلى 5000 متر مربع، تقريبًا لعدد ثلاثة تشاليح، ونظرا لتراكم هياكل المركبات فقد عمدت الفرق على فتح ممرات للاقتراب إلى منطقة الحريق ” .

وأكد على أنه تم إخماد الحريق بنجاح دون إصابات ، وشرع فريق التحقيق في أعماله لمعرفة الأسباب .

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