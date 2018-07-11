إمارة مكة توضح تفاصيل حريق تشاليح بريمان بجدة
أصدرت أمانة مكة المكرمة ، اليوم الأربعاء، بيانًا تفصيليًا عن حريق تشاليح بريمان الذي اندلع ظهر اليوم شرق جدة.
وقال نائب المتحدث باسم الدفاع المدني بمكة ، العقيد وحيد مراد ، إن فرق الدفاع المدني بجدة سيطرت على الحريق.
وتابع : ” بورود بلاغ لمركز التحكم والسيطرة يفيد بتصاعد ألسنة اللهب مع صحابة كثيفة من الدخان من منطقة التشاليح وبالوصول اتضح أن الحريق وسط مربع تصل مساحته من 4000 إلى 5000 متر مربع، تقريبًا لعدد ثلاثة تشاليح، ونظرا لتراكم هياكل المركبات فقد عمدت الفرق على فتح ممرات للاقتراب إلى منطقة الحريق ” .
وأكد على أنه تم إخماد الحريق بنجاح دون إصابات ، وشرع فريق التحقيق في أعماله لمعرفة الأسباب .
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 21 ساعة
أبعدوا تشاليح بريمان عن منطقة أرامكو
الحمد لله
الله قدر ولطف
وهذي مو أول مره تحصل في بريمان
أتمنى أزالة موقع التشليح ودوه
جهة ذهبان
اأبعدوه عن أرامكو
تركي[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 21 ساعة
الحمد لله ما في خسائر بشرية
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 8 ساعات
من خلال برنامج ” نافذة على البيئة ” بالتليفزيون السعودى منذ 18 عاما وكان أول برنامج تليفزيونى يتحدث عن حماية البيئة بالمملكة العربية السعودية .. كان مقدم ومعد البرنامج سعادة الدكتور ” خليل مصلح الثقفى ” هو الأن رئبس الأرصاد الجوية وحماية البيئة – تحدث ونوة لعدة حلقات الدكتور خليل على أن يجب أن يكون هناك مستثمر لتفكيك السيارات وإعادة تدوير هذة المخلفات , منها تنظيف البيئة ومن ناحية أخرى الكسب المادى .. ووزارة الصناعة والبيئة والإقتصاد والإستثمار يجب أن تعيد النظر فى هذا موضوع لأن هذة المواقع عبئ على الدولة من النواحى الصحية والجانب الأمنى .