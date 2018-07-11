الأهرام يدرس عرض مغري من النصر لخطف كينو

نواف السالم(صدى):

يبدو أن نادي النصر يقترب من ضم الجناح الأيسر البرازيلي كينو لاعب نادي الأهرام المصري.

وكان نادي الأهرام ألمح في بيان أنه يدرس عرضًا سعوديًا مغريًا لشراء كينو، بينما كشفت مصادر أن العرض السعودي مقدم من النصر.

وكان النصر بالفعل يتفاوض مع كينو قبل انتقاله للأهرام، ولكن نجح النادي المصري في الحصول عليه.

وعلى جانب أخر توقع عدد من المصادر انضمام اللاعب البرازيلي للأهلي السعودي مقابل أن ينتقل عبد الله السعيد للأهرام.