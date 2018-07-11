زملاء ممرض الرياض المصاب يكشفون عن تفاصيل جديدة
عمت حالة من الحزن الشديد على منسوبي مستشفى الملك سلمان، اليوم الأربعاء، وذلك بعد تعرض زميلهم ” نايف اليامي ” الممارس الصحي في إدارة الطب المنزلي، لإطلاق أعيرة نارية في مواقف المستشفى عصر أمس.
قال عدد من زملاء ” اليامي ” ، إن نايف يتمتع بأخلاق عالية وكان يؤدي عمله بتفاني إلى لحظة خروجه من بوابة المستشفى.
وأوضح أحد زملائه، أنه عند استلام الحالة في الطوارئ لم يتعرفوا عليه لأول وهلة بسبب الدماء التي كانت تغطي ملامحه.
وأكدت مصادر طبية، أن الحالة الصحية للفني ” نايف اليامي ” لا تزال حرجة، مبينة أن عدد الرصاصات لم يحدد، لافتة إلى أنها دخلت الرأس من جهة اليسار وخرجت من الخلف، الأمر الذي تسبب في تهتك أنسجة الدماغ، ولا يزال على أجهزة التنفس الصناعي إلى هذه اللحظة.
فهد[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يشفيه ويقوم بالسلامة
فيصل[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 21 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
نوير[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 21 ساعة
ان شاء الله يكون بخير
ويقوم بالسلامة
تركي[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يشفيه يارب
وينتقم من اللي ضربه
الجوهرة[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 21 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
ان شاء الله يعود وسطيكم من جديد
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 21 ساعة
والله القلب حزين عليك يا اخي
ابو طيف[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يكون معك وتقوم بخير وسلام
نهى[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يكون معه بها اللحظات
ناصر[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 20 ساعة
الحل لمثل هذه الامور هو اصدار عقوبات للاطباء والممارسين الصحيين عنداهمالهم اوتماديهم
عبدالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 20 ساعة
اتوقع قضية شرف
اللي فيها طلق نار اكيد قضية شرف
الله يعافينا مما ابتلاهم
حجازي الطائف[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 20 ساعة
الله يشفي الاخ نايف اليامي ويقومه بالسلامه يارب
هلا بالخميس[ عدد التعليقات: 2503 ] نشر منذ 19 ساعة
مافيه دخان بلا نار… اكيد فيه دافع وراء هذا الفعل
خالد الخير[ عدد التعليقات: 2503 ] نشر منذ 19 ساعة
مثل ماقال اخونا (عبدالله) ممكن تكون قضية شرف والله اعلم
qlq[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 18 ساعة
الله يرحم حاله
ssssssssssssssssssssssssss[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 18 ساعة
والله بعض الممرضين السعوديين يكلمك من طرف خشمة
شيخين1[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 17 ساعة
يارب تقومة بلسلامة
عبدالله[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 17 ساعة
إن بعض الظن إثم
غلباط الوشم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 16 ساعة
السالفة قضية شرف اليامي تحرش عدة مرات بأخت مطلق النار واغلب الممارسين الصحيين السعوديين حقين ترقيم وتميلح وعلاقات مع الممرضات
حمزة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 ساعة
قال الرسول ص ” من حفظ مابين فكيه ومابين رجليه ضمنت له الجنة ”
وقال الرسول ص لما جاء رجل يطلب منه تحليل الزنا وقام الصحابة رضوان الله عليهم بيقتلونه قال عليه الصلاة والسلام دعوه وقال يافلان اترضاه لامك قال لا ثم قال اترضاه لاختك قال الرجل لا ثم قال اترضاه لزوجتك قال لا ثم قال عليه الصلاة والسلام وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لزوجاتهم ثم قال الرجل الان اقتنعت يا رسول الله ان الزنا حررورام !
اغلب الشباب يتحرش في بنات الناس ويتميلح وخواته لا خط احمر !
اذا فعلا قضية شرف ايش استفدت الله رزقك بوظيفة وارتبك لايقل عن 15000 ريال وغيرك يتمنى راتب ب 500 ريال ماهو لاقي
الله رزقك بوظيفة وغيرك يحمل شهادات اعلى من شهادتك وناس جايبين شهادات من برا وجامعات عريقه ماهم لاقين الا يستحق الله الشكر والثناء عليه عز وجل
آلان لو ماتوفيت بتبقى معاق ومشلول لان اصابتك في المخ
سبحان الله والله والله والله ان الحرام نهايته الندم والخسارة ودائمًا مهما طال مصير الشخص الموت او المرض المميت او الفصل من الوظيفة
لأي شخص تذكر ان من جعلك صحيح جسميًا ومعافى في عقلك وبدنك قادرًا على ان يجعلك طريح الفراش مابين عشية وضوحها ، تذكر ان من اعطاك المال والوظيفة الحلوة والراقية قادرًا في اقل من غمضة عين ان يجعلك فقيرًا تتسول عند المساجد
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17977 ] نشر منذ 13 ساعة
لابد ان ثمة سبب قوي دفع الفاعل الى اطلاق النار
نتمنى له السلامه
Gorg الخامس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 ساعة
دخلت ذات مره وهناك صخب وضحك
لكن لا اعرف هذا الممرض والله يشفيه
معلمة[ عدد التعليقات: 639 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يشفيه
التعليقات يالطيف
مجتمع ينهش ببعضه الله لايسخط علينا
Soulag[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 12 ساعة
السخافه تحليل القضيه من ورا الكيبورد.. لا حول ولا قوة الا بالله الله يشفيه و يقومه بالسلامه و طالما احنا بمجتمع تحكمه قوانين اتمنى يطبق الشرع في المجرم الحقير و تكون عقوبه رادعه له ولغيره.
الشرقيه 🌍🌎🌏[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 11 ساعة
روى الطبراني بإسناد جيد عن أبي الدرداء قال من جاء بسيئه يسئ بها لأحد حبسه الله في نار جهنم حتى يفي ماقاله ،،،،
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 11 ساعة
ملامح القضية .. قضية شرف..؟؟؟؟!!!!!!¡
ابوحور[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 10 ساعات
سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ
جواهر[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 7 ساعات
اتقوا الله فما تقولون تركم محاسبين امام الله مالكم ومال اعرض الناس سبحانه الله ناس ماعندي شغل الا كذا وكذا اتقو الله في انفسكم
حنا في بلد يطبق الشرع ماهي بحاجة للتعلقيات الناقصة منكم
سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ