بالفيديو..أول ظهور لأطفال الكهف بعد إنقاذهم

بانكوك(صدى):

أظهر مقاطع فيديو، اليوم الأربعاء، الأطفال التايلانديين الذين تم إنقاذهم من داخل كهف غمرته المياه، بعد أن احتجزوا فيه لأكثر من أسبوعين، حيث ظهروا في حالة صحية جيدة.

وقال تونجتشاي ليرتويلايراتانبوج، مفتش في وزارة الصحة بتايلاند، إن أغلب الأطفال الذين جرى إنقاذهم في حالة صحية جيدة ولكنهم فقدوا وزنهم بسبب الأزمة التي تعرضوا لها

ويذكر أن الفتية ومدربهم دخلوا الكهف في إقليم تشيانج راي بعد تدريب لكرة القدم يوم 23 يونيو ولم يُعثر عليهم إلا بعد 9 أيام بواسطة اثنين من الغواصين من البريطانيين، حيث تم إنقاذهم من خلال فريق إنقاذ دولي.