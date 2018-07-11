11 مشروع كهربائي بالمناطق الجنوبية بتكلفة 1.23 مليار ريال

نايف السالم(صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن خطتها لبدء تشغيل 11 مشروع كهربائي في المناطق الجنوبية خلال النصف الثاني من عام 2018، بتكلفة إجمالية تخطت 1.23 مليار ريال.

وقالت ” الشركة ” ، في بيان لها، إن إنشاء هذه المشروعات يأتي بهدف تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية للمشتركين بالتجمعات السكانية والمدن والقرى بالمناطق الجنوبية.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن تشغيل المشاريع يشمل إنشاء وربط محطات تحويل، وتنفيذ خطوط هوائية، سيكون له أثر بارز في دعم الخدمة الكهربائية بتلك المناطق، خاصةً أن تلك المشروعات تأتي ضمن منظومة متكاملة من المشاريع الكهربائية الأخرى التي تعمل عليها الشركة في هذه المناطق، سواء في مجال توليد وإنتاج الكهرباء أو النقل والتوزيع وخدمات المشتركين.

ولفتت ” الشركة “، إلى أن الشهر الجاري سيشهد بدء تشغيل أول هذه المشاريع، وهو مشروع تعزيز محطة الحبيل بجهد 132/33 ك.ف، بالإضافة إلى بدء تشغيل محطة بارق بالجهد ذاته خلال شهر أغسطس القادم، الذي يتضمن عملية ربط المحطة بالشبكة الكهربائية، وتشغيل محطه الأطاولة بجهد 132/33/13.8 ك.ف، وإعادة توصيل خط هوائي بني سار محطة الأطاولة.

وأضافت ” الشركة ” ، أنه سيتم ربط محطة قلوة بمحطة شمال نمرة، وتشغيل خط نقل مزدوج الدائرة بين محطتي التوليد الأولى والثانية بشرورة، المتوقع دخوله الخدمة في الخامس عشر من أغسطس.

وأكدت ” الشركة ” ، في بيانها على أنه من المتوقع تشغيل وربط محطة العارضة جهد 132/33 ك.ف، بالشبكة الكهربائية في منطقة جازان خلال الأشهر القليلة القادمة، موضحة أن محطة شرق مطار نجران (جهد 132/33/13.8 ك.ف.) ستكون جاهزة للتشغيل في 25 أكتوبر القادم، ثم سيتم تشغيل محطة القريقر خلال منتصف نوفمبر القادم.

والجدير بالذكر أنه سيتم الانتهاء من مشروع محطة توليد الشقيق البخارية التي تُنشئها ” السعودية للكهرباء ” خلال الأشهر القادمة، بتكلفة إجمالية بلغت (12.23) مليار ريال، وقدرة (2.640) ميجاوات، وهو ما سيسهم في تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية بالمناطق الجنوبية، خاصةً أن المحطة تُعد من أكبر وأحدث محطات التوليد؛ ليس في المناطق الجنوبية فقط، بل في المملكة عامةً.