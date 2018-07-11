بالفيديو.. رد فعل امرأة عجوز اصطحبها زوجها لركوب لعبة ملاهٍ خطيرة

متابعات(صدى):

وثق رجل عجوز ، رد فعل زوجته عقب أن اصطحبها لركوب لعبة ملاه خطيرة .

وركب الزوجين لعبة المنجنيق والتي ما إن ارتفعت في الهواء حتى تعالت صرخات المرأة التي انهارت وأخذت تبحث عن زوجها الجالس بجانبها وتتوعد له.