بالفيديو.. رد فعل امرأة عجوز اصطحبها زوجها لركوب لعبة ملاهٍ خطيرة
وثق رجل عجوز ، رد فعل زوجته عقب أن اصطحبها لركوب لعبة ملاه خطيرة .
وركب الزوجين لعبة المنجنيق والتي ما إن ارتفعت في الهواء حتى تعالت صرخات المرأة التي انهارت وأخذت تبحث عن زوجها الجالس بجانبها وتتوعد له.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2771 ] نشر منذ 20 ساعة
😂😂شكلها بتفقع وجهه بالعكازه
رااايق[ عدد التعليقات: 4908 ] نشر منذ 20 ساعة
ههههههههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9475 ] نشر منذ 19 ساعة
هههههه☺يحليلهم😁
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30267 ] نشر منذ 19 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
زايد +[ عدد التعليقات: 17977 ] نشر منذ 19 ساعة
لونها من عجزنا يمدي جاتها سقطه قلبيه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3591 ] نشر منذ 19 ساعة
ههههههههههههههههههه
qlq[ عدد التعليقات: 3107 ] نشر منذ 19 ساعة
خوف العجايز
مغرد[ عدد التعليقات: 1923 ] نشر منذ 16 ساعة
احسن كلمه قالتها يا الله سا عدنى
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1237 ] نشر منذ 16 ساعة
هههههههههههههههههههههه
السعودي[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 9 ساعات
تراها اخته مو زوجته