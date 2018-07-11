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  3. بالفيديو.. رد فعل امرأة عجوز اصطحبها زوجها لركوب لعبة ملاهٍ خطيرة

بالفيديو.. رد فعل امرأة عجوز اصطحبها زوجها لركوب لعبة ملاهٍ خطيرة

بالفيديو.. رد فعل امرأة عجوز اصطحبها زوجها لركوب لعبة ملاهٍ خطيرة
متابعات(صدى):

وثق رجل عجوز ، رد فعل زوجته عقب أن اصطحبها لركوب لعبة ملاه خطيرة .

وركب الزوجين لعبة المنجنيق والتي ما إن ارتفعت في الهواء حتى تعالت صرخات المرأة التي انهارت وأخذت تبحث عن زوجها الجالس بجانبها وتتوعد له.


10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2771 ] نشر منذ 20 ساعة

😂😂شكلها بتفقع وجهه بالعكازه

[ عدد التعليقات: 4908 ] نشر منذ 20 ساعة

ههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 17977 ] نشر منذ 19 ساعة

لونها من عجزنا يمدي جاتها سقطه قلبيه

[ عدد التعليقات: 3591 ] نشر منذ 19 ساعة

ههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 3107 ] نشر منذ 19 ساعة

خوف العجايز

[ عدد التعليقات: 1923 ] نشر منذ 16 ساعة

احسن كلمه قالتها يا الله سا عدنى

[ عدد التعليقات: 1237 ] نشر منذ 16 ساعة

هههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 9 ساعات

تراها اخته مو زوجته

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