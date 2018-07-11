وزير العمل: الإعلان عن برامج تتعلق بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية قريبًا
كشف المهندس ” أحمد سليمان الراجحي ” وزير العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن وجود عدد من المبادرات البرامج التي تتعلق بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية تعمل عليها الوزارة وأنه سيتم الإعلان عنها في وقت قريب.
وقال ” الراجحي ” ، في تغريدة له عبر الحساب الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، ” نعمل في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية على برامج ومبادرات متعددة تتعلق بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، بما يحقق التطلعات بمشيئة الله، وسوف يتم الإعلان عن هذه البرامج والمبادرات تباعًا ؛ وفقًا للمستهدفات التي ستحققها والأثر الاقتصادي والاجتماعي لها ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 22 ساعة
ان شاء الله خير باذن الله
فيصل[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 22 ساعة
الله يوفقكم لما فيه الخير
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 21 ساعة
عند عودتى من مكة المكرمة إلى الرياض على الطريق السريع قلت الحمد لله وصلنا إلى العاصمة الرياض مبكرين ساعة .. ولكن كان ظنى ليس فى محلة .. كانت ” البكيرية ” مدينة منظمة جميلة أنوار شوارعها وتنظيمها تفوق جمال العاصمة الرياض .. بها الخضرة والحدائق والمنتزهات ورائحة الجو عطرة رطبة فى فصل الصيف , وحدائق ومنتزهات الأطفال على جانب الطريق , مرصوفة مخططة بإتقان , وبها مطعم باكيستانى جميل نظيف طعامة جيد تناولنا بة وجبة الغذاء ثم جلسنا بإحدى المنتزهات .. ولكن كان الملفت للنظر معظم الموجودين وافدين أجانب من شرق أسيا وأفريقيا .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 18 ساعة
طبعا مدينة عيال ” الرجحى البكيرية ” عندهم فلوس كثير وصحة عيال الرجحى قوية بيكلوا كل يوم لحمة تيوس وبعير وعندهم سيارت أحدث الأنواع غالية وبيلبسوا الذهب والألماس ولابسهم من بريطانيا وأمريكا .