وزير العمل: الإعلان عن برامج تتعلق بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية قريبًا

نايف السالم(صدى):

كشف المهندس ” أحمد سليمان الراجحي ” وزير العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن وجود عدد من المبادرات البرامج التي تتعلق بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية تعمل عليها الوزارة وأنه سيتم الإعلان عنها في وقت قريب.

وقال ” الراجحي ” ، في تغريدة له عبر الحساب الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، ” نعمل في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية على برامج ومبادرات متعددة تتعلق بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، بما يحقق التطلعات بمشيئة الله، وسوف يتم الإعلان عن هذه البرامج والمبادرات تباعًا ؛ وفقًا للمستهدفات التي ستحققها والأثر الاقتصادي والاجتماعي لها ” .