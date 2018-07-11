الأحوال المدنية تشارك في المؤتمر العربي الخامس بتونس

سعيد العجل(صدى):

تشارك وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المؤتمر العربي الخامس لمديري إدارات الأحوال المدنية المقام بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية بوفد يرأسه الوكيل المساعد للسجل المدني بالأحوال المدنية الدكتور/ مسلم بن شباب المطيري وعدد من مسؤولي الوكالة.

ويناقش المؤتمر موضوعات عدة من بينها مشروع قانون عربي استرشادي للأحوال المدنية في صيغته المعدلة ، وتصور أولي لبطاقة هوية نموذجية ومدونة قواعد سلوك نموذجية للعاملين في إدارات الأحوال المدنية، إلى جانب استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الأحوال المدنية.