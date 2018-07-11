جامعة تبوك تغلق غداً باب القبول للالتحاق بالعام الجامعي القادم

تبوك(صدى):

تغلق جامعة تبوك غداً بوابتها الإلكترونية في جميع كلياتها لمرحلة البكالوريوس, داعية الراغبين والراغبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1439 / 1440 هـ من خريجي وخريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.

وأوضحت الجامعة أن نتائج القبول سيتم الإعلان عنها في يوم الخميس 6 / 11 / 1439هـ , وفي اليوم الذي يليه مباشرة سيتم إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات تثبيت رغباتهم ولمدة ثلاثة أيام.

وقد كشفت الجامعة أن يوم الأربعاء 12 / 11 / 1439هـ سيكون موعداً لإظهار أسماء الطلاب والطالبات المقبولين بشكلٍ نهائي بالجامعة.