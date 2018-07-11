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السجن 10 سنوات وغرامة مالية..النيابة توضح عقوبة مرتشي وزارة الدفاع

السجن 10 سنوات وغرامة مالية..النيابة توضح عقوبة مرتشي وزارة الدفاع
علي القحطاني (صدى):

كشفت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، عن عقوبة أي موظف يأخذ رشوة ليقوم بعمله؛ عقب القبض على مسؤول بوزارة الدفاع مرتشي أمس.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” كل موظف عام: طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية؛لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، يعد مرتشياً بموجب أحكام نظام مكافحة الرشوة “.

وأوضحت : ” يعاقب بالسجن مدة تصل عشر سنوات وبغرامة تصل مليون ريال “.

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