السجن 10 سنوات وغرامة مالية..النيابة توضح عقوبة مرتشي وزارة الدفاع
كشفت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، عن عقوبة أي موظف يأخذ رشوة ليقوم بعمله؛ عقب القبض على مسؤول بوزارة الدفاع مرتشي أمس.
وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” كل موظف عام: طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية؛لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، يعد مرتشياً بموجب أحكام نظام مكافحة الرشوة “.
وأوضحت : ” يعاقب بالسجن مدة تصل عشر سنوات وبغرامة تصل مليون ريال “.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 22 ساعة
المشكلة أنكم ماتنزلون القرار الا بعد مايطيح الفاس على الراس🤔