صدور حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بتعليم سراة عبيدة

سراة عبيدة(صدى):

اعتمد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة بالإنابة تركي الفالح اليوم, حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بمحافظة سراة عبيدة للعام الدراسي 1439- 1440هـ .

وأشار الفالح إلى أن إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات سيكون إلكترونياً على نظام ” نور ” من حساب قائد وقائدة المدرسة المنقول منها, مشدداً على قادة المدارس إثبات مباشرة المعلم أو المعلمة على نظام ” نور ” .

وأفاد الفالح أن حركة النقل تمت بناء على آلية ومعايير وعناصر مفاضلة النقل الداخلي المعتمدة من وزارة التعليم