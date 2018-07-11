صدور حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بتعليم سراة عبيدة
اعتمد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة بالإنابة تركي الفالح اليوم, حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بمحافظة سراة عبيدة للعام الدراسي 1439- 1440هـ .
وأشار الفالح إلى أن إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات سيكون إلكترونياً على نظام ” نور ” من حساب قائد وقائدة المدرسة المنقول منها, مشدداً على قادة المدارس إثبات مباشرة المعلم أو المعلمة على نظام ” نور ” .
وأفاد الفالح أن حركة النقل تمت بناء على آلية ومعايير وعناصر مفاضلة النقل الداخلي المعتمدة من وزارة التعليم
نهى[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 22 ساعة
مع خالص الامنيات بالتوفيق
الجوهرة[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 22 ساعة
الله يعطيكم العافية