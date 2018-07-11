فرع وزارة الحج والعمرة بمكة يحتفي بنجاح موسم العمرة لهذا العام

جدة(صدى):

أقام فرع وزارة الحج والعمرة بمحافظة جدة أمس ، حفلا بمناسبة نجاح أعمال موسم العمرة لهذا العام، وجرى تكريم بعض منسوبيه المتميزين، الذين بذلوا الجهود لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين خلال هذا الموسم.

وهنأ مدير عام فرع الوزارة بجدة المهندس مروان بن حسني السليماني، منسوبي الوزارة المكرمين، بما حققوه خلال هذا الموسم الاستثنائي الذي امتد لعشرة أشهر- لأول مرة في تاريخ العمرة -، حيث انطلق في غرة شهر محرم المنصرم، واستمر حتى نهاية شهر شوال الحالي، الذي شهد أعداداً قياسية من المعتمرين ، وفدوا من مختلف دول العالم، لأداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف، ومغادرتهم إلى بلادهم بعد أن أدوا شعائر العمرة بكل يسر وسهولة وأمان.

ونوه بما حظي به المعتمرون من رعاية واهتمام، معبراً عن سروره بتكريم نخبة من السواعد الوطنية من أبناء هذه البلاد المباركة ممن شرفهم – الله عز وجل – بتقديم الخدمة المتميزة لجموع المعتمرين من خلال هذا الفرع، وتمكينهم من أداء شعيرة العمرة وسط خدمات متكاملة ومتميزة وفرتها لهم الدولة، ما يتوافق مع تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – في هذه البلاد المباركة الرامية إلى توفير أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار.

وثمن السليماني المبادرات والمنجزات والمستجدات الخدمية التي حفل بها هذا الموسم، موجهاً شكره لكل من أسهم في إنجاح هذا الموسم من مسؤولي وموظفي الفرع والمؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية المتعاونة، مشيراً إلى أن تطبيق الأنظمة الإلكترونية والإجراءات النظامية، أسهم في نجاح الموسم.