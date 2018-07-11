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بالفيديو..خجل رياض محرز أمام الكاميرات بعد قبلة والدته

بالفيديو..خجل رياض محرز أمام الكاميرات بعد قبلة والدته
ماجد محمد(صدى):

نشر حساب مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، فيديو للحظة توقيع اللاعب رياض محرز على عقود انتقاله للنادي الإنجليزي.

وأظهر الفيديو تواجد والدة محرز بجامبه أثناء التوقيع ؛ حيث كان المصورين يلتقطون لها الصور بجانب ابنها.

وتفاجيء محرز بقبلة من والدته على وجنتيه، ورصدت الكاميرات خجل اللاعب من تلك القبلة أمام الجميع.

يجدر الإشارة إلى أن السيتي ، أعلن يوم الثلاثاء، أنه تعاقد مع الدولي الجزائري مهاجم ليستر سيتي لخمس سنوات، لكنه لم يكشف عن قيمة الصفقة.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 23 ساعة

بالتوفيق

[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 23 ساعة

الله يديم ضحكتك الحلوة

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