بالفيديو..خجل رياض محرز أمام الكاميرات بعد قبلة والدته

ماجد محمد(صدى):

نشر حساب مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، فيديو للحظة توقيع اللاعب رياض محرز على عقود انتقاله للنادي الإنجليزي.

وأظهر الفيديو تواجد والدة محرز بجامبه أثناء التوقيع ؛ حيث كان المصورين يلتقطون لها الصور بجانب ابنها.

وتفاجيء محرز بقبلة من والدته على وجنتيه، ورصدت الكاميرات خجل اللاعب من تلك القبلة أمام الجميع.

يجدر الإشارة إلى أن السيتي ، أعلن يوم الثلاثاء، أنه تعاقد مع الدولي الجزائري مهاجم ليستر سيتي لخمس سنوات، لكنه لم يكشف عن قيمة الصفقة.