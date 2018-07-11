بالفيديو..خجل رياض محرز أمام الكاميرات بعد قبلة والدته
نشر حساب مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، فيديو للحظة توقيع اللاعب رياض محرز على عقود انتقاله للنادي الإنجليزي.
وأظهر الفيديو تواجد والدة محرز بجامبه أثناء التوقيع ؛ حيث كان المصورين يلتقطون لها الصور بجانب ابنها.
وتفاجيء محرز بقبلة من والدته على وجنتيه، ورصدت الكاميرات خجل اللاعب من تلك القبلة أمام الجميع.
يجدر الإشارة إلى أن السيتي ، أعلن يوم الثلاثاء، أنه تعاقد مع الدولي الجزائري مهاجم ليستر سيتي لخمس سنوات، لكنه لم يكشف عن قيمة الصفقة.
فهد[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 23 ساعة
بالتوفيق
الجوهرة[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 23 ساعة
الله يديم ضحكتك الحلوة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 22 ساعة
خربتها البارح
عسى الله يغفر الذنب😭😭😭