الجمارك: إحباط تهريب 3400 زجاجة مشروبات كحولية للمملكة

عادل الحربي (صدى):

كشفت الإدارة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب ما يقارب ٣٤٠٠ زجاجة فارغة مستوردة لمشروبات كحولية.

ونشر الحساب الرسمي للجمارك، بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، صورة للزجاجات المضبوطة التي نجح جمرك الميناء الجاف بالرياض، في إحباط تهريب إلي داخل المملكة، وذلك بنية تعبئتها محليًا وترويجها بالداخل.