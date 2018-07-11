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الجمارك: إحباط تهريب 3400 زجاجة مشروبات كحولية للمملكة

الجمارك: إحباط تهريب 3400 زجاجة مشروبات كحولية للمملكة
عادل الحربي (صدى):

كشفت الإدارة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب ما يقارب ٣٤٠٠ زجاجة فارغة مستوردة لمشروبات كحولية.

ونشر الحساب الرسمي للجمارك، بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، صورة للزجاجات المضبوطة التي نجح جمرك الميناء الجاف بالرياض، في إحباط تهريب إلي داخل المملكة، وذلك بنية تعبئتها محليًا وترويجها بالداخل.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 23 ساعة

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 23 ساعة

مجهودات رائعة الله يوفقكم

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