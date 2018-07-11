الجمارك: إحباط تهريب 3400 زجاجة مشروبات كحولية للمملكة
كشفت الإدارة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب ما يقارب ٣٤٠٠ زجاجة فارغة مستوردة لمشروبات كحولية.
ونشر الحساب الرسمي للجمارك، بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، صورة للزجاجات المضبوطة التي نجح جمرك الميناء الجاف بالرياض، في إحباط تهريب إلي داخل المملكة، وذلك بنية تعبئتها محليًا وترويجها بالداخل.
فهد[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 23 ساعة
الله يعطيكم العافية
تركي[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 23 ساعة
مجهودات رائعة الله يوفقكم