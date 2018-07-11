الطائي: وصول 5 محترفين سنغاليين إلى حائل
أعلن مجلس إدارة نادي الطائي، اليوم الأربعاء، عن وصول محترفو الفريق السنغاليين الخمسة ” موسى سار ” حارس مرمي، و ” مامادو باري ” مدافع، و ” كيمو سوماري ” محور، و أبوبكر سال ” صانع لعب “، وسامبو مالك ” مهاجم” إلى مدينة حائل.
ونشر الحساب الرسمي للنادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورة للمحترفين مع أعضاء مجلس إدارة النادي أثناء إستقبالهم بمينة حائل.
ونوه” النادي”، عن توقعه بوصول المدافع البرازيلي ” لويس باولو “غدًا إلى مدينة حائل.
فيصل[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 23 ساعة
ياهلا بالغلا