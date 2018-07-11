4 صفات لا تستطيع المرأة مقاومتها في الرجل
يظن البعض أن المرأة تنجذب إلى الرجل الوسيم، أو المعشوق من النساء، ولكن في حقيقة الأمر الانجذاب للوسامة مجرد المفتاح الأول للعلاقة، وبعد ذلك تبدأ صفاته في الظهور وتكون عاملا هاما في استكمال العلاقة، أو إنهائها.
واليوم نرصد 4 صفات لا تقاومها النساء في الرجل، وتكون سبب استمرار العلاقة:
– الثقة بالنفس:
أكثر صفة تجذب المرأة في الرجل أن تشعر أنه واثق من نفسه، فالرجل الواثق من نفسه يعرف جيدا الطريقة التي تسعد المرأة، من دون محاولة فرض قيود عليها لإثبات رجولته.
على العكس هو يعرف قدره جيدا، وسيعمل على جعلها هي أيضا تشعر بهذه الثقة، فمجرد حبه لها سيعطيها القوة والشعور بالسعادة.
– التعبير عن الحب:
التعبير عن الحب أمر شديد التعقيد، فالتعبير بشكل متواصل أكثر من اللازم يفقد الأمر معناه، وعدم التعبير عنه من الأساس يجعل المرأة تشعر بالإهمال.
لذلك من صفات الرجل الذي لا يقاوم من المرأة هو معرفته الطريقة الصحيحة للتعبير عن حبه، وفي التوقيت المناسب، لأن هذا يجعله قادرا على إسعادها وإشعارها بأنوثتها.
– يعرف ما يريده:
الصفة الثالثة التي تجذب المرأة للرجل هو أنه يكون طموحا ويعرف جيدا ما يريده ويخطط ليصل له، ويعتمد في هذا على نفسه، فالرجل ذو الشخصية الطموحة والعقل الذكي للوصول إلى أهدافه تقع المرأة في نطاق جاذبيته.
– يعرف جيدا كيف يحتوي مخاوفك:
أخيرا تنجذب المرأة للرجل الذي يعرف كيف يحتوي مخاوفها وقلقلها، كيف يشعرها بقيمتها في أسوأ لحظات الحياة، على عكس الرجل الذي يجعلها دائما في حالة خوف من مظهرها أو من طريقتها.
فالرجل الذي يعرف طريقة احتواء مخاوف المرأة يكون مصدر ثقة بالنفس لها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 22 ساعة
يمنيةرجع زوجها للبيت ولقاها زعلانه
سالها أيش في مالك يا حلوة؟!!
قالت: تتذكر الشحات اللي اجى يدق على باب بيتنا وأعطيناه اكل امس؟
قال لها:أيوه ماله ؟
قالت: هذا الي بلا أدب اجى اليوم دق الباب وانته مش موجود.
عصب الزوج وقال: ايش عمل قولي😡😡😡😡
قالت😩:
الحيوان أعطاني كتاب
تعليم الطبخ😂😂😂😂
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3591 ] نشر منذ 20 ساعة
هههههههههههههههه المهم عرف واشلون يحتوي مخاوفها يوم قلها وش سوا لك
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 19 ساعة
اربع صفات بس…
واللي منتف ..لافال ولا مال. واللي ربك عطاه الفال والمال..
واللي مامعه الا قلعته .
واللي لامخبر ولا منظر اش موقعه من الاعراب عندهن..
😂😂😂😂😂
والله لووقفت على الحريم ما استقامة الحياة..
اعرف اللي متزوج عرجاء وحولاء ودميمة ونباحة
وجوابه.. اقضي فيها خير تبي تخلف .
وعل. هذا قس في جانب الحريم تقول ما بيه معوق..فشيلة علي بين الناس..
بن سليمان[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 8 ساعات
خلوا عنا هالكلام هذا كله. اذا معاك فلوس وشغال صح لن تفارقك المرأة وستموت في دباديبك.لو انك راعي بعارين
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 693 ] نشر منذ 4 ساعات
قال أحـد الحكمـاء
يقاس إخلاص المرأة للرجل عندما يكون لايملك شيء
ويقاس إخلاص الرجل للمـرأة عندما يملك كل شيء
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30267 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
طيب طيب