4 صفات لا تستطيع المرأة مقاومتها في الرجل

اميرة خالد(صدى):

يظن البعض أن المرأة تنجذب إلى الرجل الوسيم، أو المعشوق من النساء، ولكن في حقيقة الأمر الانجذاب للوسامة مجرد المفتاح الأول للعلاقة، وبعد ذلك تبدأ صفاته في الظهور وتكون عاملا هاما في استكمال العلاقة، أو إنهائها.

واليوم نرصد 4 صفات لا تقاومها النساء في الرجل، وتكون سبب استمرار العلاقة:

– الثقة بالنفس:

أكثر صفة تجذب المرأة في الرجل أن تشعر أنه واثق من نفسه، فالرجل الواثق من نفسه يعرف جيدا الطريقة التي تسعد المرأة، من دون محاولة فرض قيود عليها لإثبات رجولته.

على العكس هو يعرف قدره جيدا، وسيعمل على جعلها هي أيضا تشعر بهذه الثقة، فمجرد حبه لها سيعطيها القوة والشعور بالسعادة.

– التعبير عن الحب:

التعبير عن الحب أمر شديد التعقيد، فالتعبير بشكل متواصل أكثر من اللازم يفقد الأمر معناه، وعدم التعبير عنه من الأساس يجعل المرأة تشعر بالإهمال.

لذلك من صفات الرجل الذي لا يقاوم من المرأة هو معرفته الطريقة الصحيحة للتعبير عن حبه، وفي التوقيت المناسب، لأن هذا يجعله قادرا على إسعادها وإشعارها بأنوثتها.

– يعرف ما يريده:

الصفة الثالثة التي تجذب المرأة للرجل هو أنه يكون طموحا ويعرف جيدا ما يريده ويخطط ليصل له، ويعتمد في هذا على نفسه، فالرجل ذو الشخصية الطموحة والعقل الذكي للوصول إلى أهدافه تقع المرأة في نطاق جاذبيته.

– يعرف جيدا كيف يحتوي مخاوفك:

أخيرا تنجذب المرأة للرجل الذي يعرف كيف يحتوي مخاوفها وقلقلها، كيف يشعرها بقيمتها في أسوأ لحظات الحياة، على عكس الرجل الذي يجعلها دائما في حالة خوف من مظهرها أو من طريقتها.

فالرجل الذي يعرف طريقة احتواء مخاوف المرأة يكون مصدر ثقة بالنفس لها.