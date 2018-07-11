” الزكاة والدخل ” ترد على استفسار مواطن عن فرض ضريبة على بطاقات الاتصالات
تفاعل حساب العناية بالعملاء للهيئة العامة للزكاة والدخل، مع استفسار مواطن عن فرض ضريبة على بطاقات الاتصالات.
ورد الحساب قائلًا :عزيزي العميل، بطاقات الشحن الصادرة من شركات الاتصالات يتم بيعها من شركات الاتصالات متضمنة ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف : ولا يحق للمحلات أو الموزعين فرض الضريبة عليها مرة أخرى، وفي حال مخالفة ذلك يمكنك تقديم بلاغ عبر تطبيق الضريبة المضافة وارفاق مايثبت أو عن طريق مركز الاتصال 19993.
الجوهرة[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 23 ساعة
جزاكم الله كل خير
الواقع[ عدد التعليقات: 6338 ] نشر منذ 23 ساعة
القيمة المضافة حملتها الشركات على المستهلك إذا شريت بطاقة 100 ريال تدفع 5 ريال إضافية تصبح 105 الشركات في القيمة المضافة لم تدفع ريال واحد شكرا للجميع