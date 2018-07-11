ضبط خادمة آسيوية هتكت عرض طفل مصاب بالتوحد في دولة خليجية

ابو ظبي(صدى):

ألقت الجهات الأمنية في دبي بالإمارات القبض على خادمة آسيوية؛ إثر قيامها بهتك عرض طفل أوروبي مصاب بالتوحد يبلغ 8 أعوام.

وقالت النيابة العامة في دبي إن الخادمة التي تبلغ 22 عامًا، كان دورها هو الاهتمام بالطفل كونه يعاني من التوحد، وفقًا لموقع ” أراء ” الإماراتي .

كما كشفت التحقيقات أنه خلال فترة عملها اكتشفت والدة الطفل قيام المتهمة بتصرفات غير سوية، وظهور سلوكيات غريبة على طفلها، فقامت بإلغاء إقامتها وإعادتها إلى المكتب.

ولفتت الوالدة إلى أنها علمت بالواقعة بعد اعتراف خادمتها الثانية، حيث بعد 4 أيام من إلغاء إقامة الأولى، شهدت الأخرى تبكي ، وعندما سألتها اعترفت بأنها شاهدت المتهمة ولعدة مرات تقوم بالتعري أمام ابنها وتطلب منه أشياء لا أخلاقية، وأنها لم تقم بإبلاغها خوفًا من المتهمة وتهديدها بكشف علاقتها مع شخص آخر والاعتداء عليها بالضرب.