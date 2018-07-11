آل الشيخ: إلغاء كأس السوبر السعودي المصري

ماجد محمد(صدى):

أعلن المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة، اليوم الأربعاء، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “، عن إلغاء الكأس السوبر السعودي المصري والتي كان من المقرر أن تقام في الرياض والقاهرة، على كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح ” قرار الاتحاد “، أن إلغاء كأس السوبر السعودي المصري، جاء نتيجة لعدم الإتفاق بين الأطراف ذات العلاقة على موعد مناسب لإقامة المباراتين.