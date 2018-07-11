آل الشيخ: إلغاء كأس السوبر السعودي المصري
أعلن المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة، اليوم الأربعاء، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “، عن إلغاء الكأس السوبر السعودي المصري والتي كان من المقرر أن تقام في الرياض والقاهرة، على كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ” قرار الاتحاد “، أن إلغاء كأس السوبر السعودي المصري، جاء نتيجة لعدم الإتفاق بين الأطراف ذات العلاقة على موعد مناسب لإقامة المباراتين.
فهد[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 24 ساعة
مؤكد خافوا نهزمهم مرة تانية هههههه
تركي[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 24 ساعة
معك حق خي فهد
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3403 ] نشر منذ 23 ساعة
احسن
الواقع[ عدد التعليقات: 6338 ] نشر منذ 23 ساعة
نعم يجب أن يصب العمل والاهتمام والإنجاز فقط لانديتنا ومنتخباتنا حتى بطولة الكأس إلى تلعب في الخارج نتمنى لعبها داخل السعودية ليحضرها الجميع وتقل التكاليف المالية ويكون مكسب كبير للجميع
عبدالله[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 23 ساعة
مباريات الكوره تخلق عداوات وحزازيات بين
الشعوب مهما كان تقارب هذي الشعوب.
أنظر ما حصل بين مشجعي مصر ومشجعي الجزائر
في السابق وما كان يحصل بين مشجعي العراق والكويت في الثمانينيات.
اعتقد انه من الافضل الغاء البطولات العربية كلها. خل كل واحد في حاله.
لانها راح تخلق فصل من التراشق عاليوتيوب وتويتر بين المشجعين.
متابع من بعيد[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 23 ساعة
السبب الحقيقي انه الاخ تركي متعارك مع ادارة نادي الاهلي المصري.
يا اخي هذا ناديهم وهم احرار، انت مجرد ضيف، فليش تتصرف وكأنك صاحب الدار؟
طالع في الاعلام وتسب وتشتم اداراة الاهلي المصري، يا اخي ما يبغونك في ناديهم يا أخي.
خلاص خلك هنا واقعد شاكس بين الانديه السعوديه على نفس حالك علشان الهلال يأخذ كل البطولات ولو بالغش، والله يعين بس.
براغى[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 21 ساعة
يجب ان يدرك انه من رجالات الدولة وكلامه وافعاله محسوبة ..ولكن للاسف تصريحاته وردود افعاله بها الكثير من الانفعالية وعدم الحكمة ..مثل اخر تصريح له حول الاهلى المصرى اكبر اندية العالم العربى واتهاماته الكارثية لاعضاءه التى يحاسب عليها القانون…واعتقد الغاء السوبر لرفض اعضاء الاهلى تدخله المفرط فى شؤون النادى