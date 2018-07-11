الجابر يصدم جماهير الهلال بشأن التفاوض مع كواريزما
صدم رئيس نادي الهلال سامي الجابر، اليوم الأربعاء، جماهير الزعيم التي كانت تترقب صفقة التعاقد مع البرتغالي كواريزما.
وقال ” الجابر ” إنه في فترة الإنتقالات دائماً تنتشر فيها الشائعات بعضها صحيح وبعضها لا .
وتابع : ” لكن الأخبار التي تخص اللاعب كواريزما غير صحيحه إطلاقاً “>
وكانت انتشرت الأونة الأخيرة الأنباء حول تفاوض الهلال لضم كواريزما، ولكن أكد اللاعب على جانب أخر أنه يريد الاستمرار مع بشكتاش لموسم آخر وعدم الإنتقال الى أي نادي آخر.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ 23 ساعة
نفس الموضوع اخطاء
وكانت انتشرت الأونة الأخيرة الأنباء حول تفاوض الهلال لضم كواريزما،
الظاهر مافيه احد غير نواف السالم يحرر الاخبار الرياضيه في صدى
بس ما شاء الله تبارك الله يا نواف مجتهد وتحب عملك
فيصل[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 23 ساعة
وايش فيها يعني
محمد السلمان[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 23 ساعة
الطواقي دول مسخره وعلى راسهم السنتوره واللهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه