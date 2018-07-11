الجابر يصدم جماهير الهلال بشأن التفاوض مع كواريزما

نواف السالم(صدى):

صدم رئيس نادي الهلال سامي الجابر، اليوم الأربعاء، جماهير الزعيم التي كانت تترقب صفقة التعاقد مع البرتغالي كواريزما.

وقال ” الجابر ” إنه في فترة الإنتقالات دائماً تنتشر فيها الشائعات بعضها صحيح وبعضها لا .

وتابع : ” لكن الأخبار التي تخص اللاعب كواريزما غير صحيحه إطلاقاً “>

وكانت انتشرت الأونة الأخيرة الأنباء حول تفاوض الهلال لضم كواريزما، ولكن أكد اللاعب على جانب أخر أنه يريد الاستمرار مع بشكتاش لموسم آخر وعدم الإنتقال الى أي نادي آخر.