بالصور.. ضبط عدد من المخالفات بالمخابز في نجران
واصلت إدارة الرقابة الشاملة بأمانة منطقة نجران، اليوم الأربعاء، جولاتها التفتيشية على المخابز والأفران الشعبية، داخل المدينة.
وأكدت ” الإدارة “، على ضبطها عدد من المخالفات الصحية خلال الجولة، وقامت على إثرها بإتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
وتأتي تلك الجولات ضمن حملة ” غذاؤكم أمانة ” التي أطلقتها وزارة الشئون البلدية والقروية للرقابة على المحال الغذائية، حفاظًا على السلامة والصحة العامة.
فيصل[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 24 ساعة
يعطيكم العافية
اهم شئ الحفاظ على الصحة
نوير[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 24 ساعة
معاقبة المخالفين ستمنع المخالفات