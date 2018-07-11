  • الخميس 12

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. ضبط عدد من المخالفات بالمخابز في نجران

بالصور.. ضبط عدد من المخالفات بالمخابز في نجران

بالصور.. ضبط عدد من المخالفات بالمخابز في نجران
نايف السالم(صدى):

واصلت إدارة الرقابة الشاملة بأمانة منطقة نجران، اليوم الأربعاء، جولاتها التفتيشية على المخابز والأفران الشعبية، داخل المدينة.

وأكدت ” الإدارة “، على ضبطها عدد من المخالفات الصحية خلال الجولة، وقامت على إثرها بإتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

وتأتي تلك الجولات ضمن حملة ” غذاؤكم أمانة ” التي أطلقتها وزارة الشئون البلدية والقروية للرقابة على المحال الغذائية، حفاظًا على السلامة والصحة العامة.

 

 


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 24 ساعة

يعطيكم العافية
اهم شئ الحفاظ على الصحة

[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 24 ساعة

معاقبة المخالفين ستمنع المخالفات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *