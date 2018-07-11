بالصور.. ضبط عدد من المخالفات بالمخابز في نجران

نايف السالم(صدى):

واصلت إدارة الرقابة الشاملة بأمانة منطقة نجران، اليوم الأربعاء، جولاتها التفتيشية على المخابز والأفران الشعبية، داخل المدينة.

وأكدت ” الإدارة “، على ضبطها عدد من المخالفات الصحية خلال الجولة، وقامت على إثرها بإتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

وتأتي تلك الجولات ضمن حملة ” غذاؤكم أمانة ” التي أطلقتها وزارة الشئون البلدية والقروية للرقابة على المحال الغذائية، حفاظًا على السلامة والصحة العامة.