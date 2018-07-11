شاهد.. مي العيدان لسارة الودعاني.. الناس شكو بصدرك

الخميس 12
يوليو
بيضاء الله وجهك والله ثم والله انك بنت رجال قول وفعل الله يوفقك ويستر عرضك في الدنيا و الآخرة كلام منطقي كلام عين العقل وربي انك اجمل من سارة الودعاني المشكلة سارة الودعاني ضعيفة إيمان لو انها تخاف الله ماتسوى المنكرات هي وبعض بنات مجتمعني العربي
حتى مي زعلانه على ساره بسبب الصدر كبر بعد الزواج
وبكره بترد ساره على مي
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حسين[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 22 ساعة
بيضاء الله وجهك والله ثم والله انك بنت رجال قول وفعل الله يوفقك ويستر عرضك في الدنيا و الآخرة كلام منطقي كلام عين العقل وربي انك اجمل من سارة الودعاني المشكلة سارة الودعاني ضعيفة إيمان لو انها تخاف الله ماتسوى المنكرات هي وبعض بنات مجتمعني العربي
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17977 ] نشر منذ 12 ساعة
حتى مي زعلانه على ساره بسبب الصدر كبر بعد الزواج
وبكره بترد ساره على مي