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  3. شاهد.. مي العيدان لسارة الودعاني.. الناس شكو بصدرك

شاهد.. مي العيدان لسارة الودعاني.. الناس شكو بصدرك




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 22 ساعة

بيضاء الله وجهك والله ثم والله انك بنت رجال قول وفعل الله يوفقك ويستر عرضك في الدنيا و الآخرة كلام منطقي كلام عين العقل وربي انك اجمل من سارة الودعاني المشكلة سارة الودعاني ضعيفة إيمان لو انها تخاف الله ماتسوى المنكرات هي وبعض بنات مجتمعني العربي

[ عدد التعليقات: 17977 ] نشر منذ 12 ساعة

حتى مي زعلانه على ساره بسبب الصدر كبر بعد الزواج
وبكره بترد ساره على مي

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