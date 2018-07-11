  • الخميس 12

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. حساب المواطن يعلن عن موعد صرف الدفعة التاسعة لمستحقي الدعم

حساب المواطن يعلن عن موعد صرف الدفعة التاسعة لمستحقي الدعم

حساب المواطن يعلن عن موعد صرف الدفعة التاسعة لمستحقي الدعم
علي القحطاني(صدى):

كشف حساب المواطن اليوم الأربعاء، عن موعد الصرف للدفعة التاسعة لشهر أغسطس من قيمة الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنه سيتم إيداعها في حسابات المستحقين البنكية في العاشر من شهر أغسطس المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية 10 يوليو.


الوسوم:

14 تعليق

[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 23 ساعة

على خير ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 23 ساعة

فترة طويلة

[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 21 ساعة

ان شاء الله يتم على خير

[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 21 ساعة

جزاكم الله كل خير

[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 21 ساعة

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 20 ساعة

حساب المواطن ماراح يرد على احد من المواطنين لان مدته سنة ولاًيلحق على الرد لان بدايته خايسةُ ولايستطيع مدواة ما اعماه منهذه البداية لكن العوض بوج الله والرجاء فيه

[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 20 ساعة

اللهم احفظ جلالة الملك ولي امرنا
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المعظم
وحفظ ولي العهد سيدي جنرال الدفاع ورجل رؤية الخير والبركة
باذن الله تعالى سيدي محمد بن سلمان آل سعود المعظم

[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 20 ساعة

حياكم الله ع التوضيح

[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 20 ساعة

الله يهونها وتيجي على خير

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 20 ساعة

نحن في الانتظار

[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 20 ساعة

سلامات

ماادري ايش الجديد بالموضوع والا هي الشغله خبر وبس

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 19 ساعة

ابو فيصل مايجوز كلمةالعظم

[ عدد التعليقات: 3107 ] نشر منذ 19 ساعة

الله يعز الحكومة

[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 17 ساعة

طيب وش الجديد تونا ماخذينها ومتسلفين عليها وذالين انفسنا بس عشان نسدد فاتورة الكهرب الي الي قصمت ظهورثلاث ارباع الشعب والحين ثاني يوم من تم صرفها والمواطن عارف يعني بتوضحون انكم تدعمون المواطن وحريصين على راحتة واهم شي عندنا والي ما يخلين نتهنى بلراحة هو التفكير براحة حبيبي المواطن والهاية ٣٠٠ ريال اهههههههههههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *