حساب المواطن يعلن عن موعد صرف الدفعة التاسعة لمستحقي الدعم
كشف حساب المواطن اليوم الأربعاء، عن موعد الصرف للدفعة التاسعة لشهر أغسطس من قيمة الدعم.
وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنه سيتم إيداعها في حسابات المستحقين البنكية في العاشر من شهر أغسطس المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية 10 يوليو.
فهد[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 23 ساعة
على خير ان شاء الله
نوير[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 23 ساعة
فترة طويلة
فيصل[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 21 ساعة
ان شاء الله يتم على خير
الجوهرة[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 21 ساعة
جزاكم الله كل خير
تركي[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يعطيكم العافية
مليكة[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 20 ساعة
حساب المواطن ماراح يرد على احد من المواطنين لان مدته سنة ولاًيلحق على الرد لان بدايته خايسةُ ولايستطيع مدواة ما اعماه منهذه البداية لكن العوض بوج الله والرجاء فيه
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 20 ساعة
اللهم احفظ جلالة الملك ولي امرنا
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المعظم
وحفظ ولي العهد سيدي جنرال الدفاع ورجل رؤية الخير والبركة
باذن الله تعالى سيدي محمد بن سلمان آل سعود المعظم
نهى[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 20 ساعة
حياكم الله ع التوضيح
ابو طيف[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 20 ساعة
الله يهونها وتيجي على خير
العاشق[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 20 ساعة
نحن في الانتظار
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 20 ساعة
سلامات
ماادري ايش الجديد بالموضوع والا هي الشغله خبر وبس
ردد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 19 ساعة
ابو فيصل مايجوز كلمةالعظم
qlq[ عدد التعليقات: 3107 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يعز الحكومة
شيخين1[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 17 ساعة
طيب وش الجديد تونا ماخذينها ومتسلفين عليها وذالين انفسنا بس عشان نسدد فاتورة الكهرب الي الي قصمت ظهورثلاث ارباع الشعب والحين ثاني يوم من تم صرفها والمواطن عارف يعني بتوضحون انكم تدعمون المواطن وحريصين على راحتة واهم شي عندنا والي ما يخلين نتهنى بلراحة هو التفكير براحة حبيبي المواطن والهاية ٣٠٠ ريال اهههههههههههههههه