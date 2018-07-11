حساب المواطن يعلن عن موعد صرف الدفعة التاسعة لمستحقي الدعم

علي القحطاني(صدى):

كشف حساب المواطن اليوم الأربعاء، عن موعد الصرف للدفعة التاسعة لشهر أغسطس من قيمة الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنه سيتم إيداعها في حسابات المستحقين البنكية في العاشر من شهر أغسطس المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية 10 يوليو.