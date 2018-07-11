وزارة النقل تبدأ العمل بإصلاح طبقات الأسفلت بطريق الظهران – بقيق – الأحساء

الأحساء(صدى):

كشفت وزارة النقل عن بدء إصلاح طبقات الإسفلت على طريق الظهران – بقيق – الأحساء، ضمن أعمال الصيانة الوقائية بطول إجمالي 58 كيلومتر (29 كيلومتر بالإتجاهين).

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إصلاح الطريق من جسر عين دار إلى جسر سكة الحديد بطول 10 كيلومترات باتجاه الأحساء، ومن المدينة الصناعية الثانية إلى طريق أبو حدرية بطول 10 كيلومتر بالإتجاهين، وبالقرب من جسر الجوية حتى جسر سكة الحديد بطول 10 كيلومترات باتجاه الدمام، وبمسافة 9 كيلومتر بالإتجاهين بالقرب من جسر سكة الحديد، فيما تم الانتهاء من أعمال الإصلاح بطول 25 كيلومتر وجاري العمل بالأجزاء المتبقية، بالإضافة إلى الانتهاء من إصلاح الطريق بطول 100 كيلومتر (50 كيلومتر بالإتجاهين) من المدينة الصناعية إلى جسر عين دار بالاتجاهين ضمن أعمال صيانة وقائية سابقة خلال الثلاث السنوات الماضية.

وأشار مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، إلى أن طريق الظهران – بقيق – الأحساء، يعد من الطرق الهامة والحيوية بالمنطقة الشرقية كونه طريقا رئيسيا يربط عدة محافظات كما يشهد كثافة مرورية عالية, مبيناً أنه تم البدء بتركيب حواجز معدنية بالجزيرة الوسطية بطول ٩٢ كيلومترا من المدينة الصناعية الثانية إلى محافظة بقيق، فيما تم الانتهاء من تركيب الحواجز المعدنية بطول 5 كيلومترات، وذلك لرفع مستوى السلامة على الطريق، بالإضافة لتنفيذ سياج جانبي عالي الشد بطول 58 كيلومترا بمواقع متفرقة لمنع دخول الحيوانات السائبة ومنع الدخول العشوائي على الطريق، وتكثيف اللوحات التحذيرية والإرشادية وتنفيذ أعمال دهانات وعيون قطط على الطريق، متوقعا الانتهاء من كافة الاعمال على الطريق خلال 12 شهراً .