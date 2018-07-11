بالصور.. أكوام من بقايا الأرز بجانب حاوية نفايات بينبع تثير غضب الأهالي
أظهرت صور متداولة اليوم الأربعاء، أكوام من بقايا ” الأرز ” ملقاة بالقرب من إحدى حاويات النفايات أمام أحد قصور الأفراح وسط محافظة ينبع.
وأثارت الصور غضب المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتأسيس جمعية لحفظ النعمة لإعادة تدويرها وتوزيعها على المحتاجين.
فهد[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ يوم واحد
والله ها ذولا ما يقدروا قيمة النعمة
فيصل[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ يوم واحد
شوف ها الكمية فيها تطعم كم فرد
هذا تبذير
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة الا بالله
والله لو الله يفكنا من الهياط حنا بخير مو حرااااام كذا
ارجو من الجهات المختصه وضع حد لمثل هذه الناس التى لا تعرف معنا النعمه انا قبل كم يوم شفت مقطع لوحده سوريه تقول اقسم بالله انهم يأكلون خبز يابس حاف وربعنا ما غير هياط با النعمه عشان يقولون عنه كريم وبطل بمعنا اصح (هياط كووووم)وبا الاخر ترمى هذه النعمه في الزباله . نفسي امسك واحد من هذه العينه المهايطيين واحط وجهه با الزباله وبعدها انزله في براشوت على داعش الارهابي بسوريا عشان يعرف قيمة النعمه ويبطل هيااااط
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
غندورة[ عدد التعليقات: 10741 ] نشر منذ 20 ساعة
ربنا لاتؤاخذنا بما فعل (السفهاء) منا.
باقي ع نظام قصورالأفراح وتجميع هالخمة اللي مامن وراهم فائدة.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 650 ] نشر منذ 20 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم احفظ علينا النعم