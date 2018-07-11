بالصور.. أكوام من بقايا الأرز بجانب حاوية نفايات بينبع تثير غضب الأهالي

عادل الحربي(صدى):

أظهرت صور متداولة اليوم الأربعاء، أكوام من بقايا ” الأرز ” ملقاة بالقرب من إحدى حاويات النفايات أمام أحد قصور الأفراح وسط محافظة ينبع.

وأثارت الصور غضب المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتأسيس جمعية لحفظ النعمة لإعادة تدويرها وتوزيعها على المحتاجين.