سفارة المملكة بأنقرة: 8 نصائح للمواطنين القادمين إلى تركيا

نايف السالم(صدى):

أطلقت سفارة المملكة لدى أنقرة، اليوم الأربعاء، عدد من النصائح و الرسائل الإرشادية للمواطنين قبل السفر إلى تركيا وأبرزها كانت ضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وأضافت ” السفارة ” ، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، أنه يجب التأكد من أخذ تأشيرة السفر إلى دولة أخرى بالمملكة قبل المغادرة فى حال الإقدام على السفر لدولة أخرى غير تركيا.

وأكملت ” السفارة ” ، باقي النصائح الإرشادية للمواطنين بضرورة الحرص على حجز السكن عن طريق المكاتب المعروفة والإبتعاد عن الحجز عن طريق السماسرة، وأن يكون السكن في مناطق أمنة.