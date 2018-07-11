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سفارة المملكة بأنقرة: 8 نصائح للمواطنين القادمين إلى تركيا

سفارة المملكة بأنقرة: 8 نصائح للمواطنين القادمين إلى تركيا
نايف السالم(صدى):

أطلقت سفارة المملكة لدى أنقرة، اليوم الأربعاء، عدد من النصائح و الرسائل الإرشادية للمواطنين قبل السفر إلى تركيا وأبرزها كانت ضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وأضافت ” السفارة ” ، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، أنه يجب التأكد من أخذ تأشيرة السفر إلى دولة أخرى بالمملكة قبل المغادرة فى حال الإقدام على السفر لدولة أخرى غير تركيا.

وأكملت ” السفارة ” ، باقي النصائح الإرشادية للمواطنين بضرورة الحرص على حجز السكن عن طريق المكاتب المعروفة والإبتعاد عن الحجز عن طريق السماسرة، وأن يكون السكن في مناطق أمنة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ يوم واحد

جزاكم الله كل خير

[ عدد التعليقات: 274 ] نشر منذ يوم واحد

الثيران اللي يسافرون لتركيا ايش الفايده من تركيا؟؟
لافيها طلب علم ، ولا فيها طلب علاج ، ودولها وشعبها يكرهونك ويش تبغى فيهم
اذا انت فسقان وناوي تطير قروشك وهيبتك شف لك دوله غير تركيا

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 22 ساعة

لبى تركيا والله بلد جميل ان شاء الله بسافر لها قبل نهاية الصيف هذت

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