سفارة المملكة بأنقرة: 8 نصائح للمواطنين القادمين إلى تركيا
أطلقت سفارة المملكة لدى أنقرة، اليوم الأربعاء، عدد من النصائح و الرسائل الإرشادية للمواطنين قبل السفر إلى تركيا وأبرزها كانت ضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
وأضافت ” السفارة ” ، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، أنه يجب التأكد من أخذ تأشيرة السفر إلى دولة أخرى بالمملكة قبل المغادرة فى حال الإقدام على السفر لدولة أخرى غير تركيا.
وأكملت ” السفارة ” ، باقي النصائح الإرشادية للمواطنين بضرورة الحرص على حجز السكن عن طريق المكاتب المعروفة والإبتعاد عن الحجز عن طريق السماسرة، وأن يكون السكن في مناطق أمنة.
نوير[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ يوم واحد
جزاكم الله كل خير
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 274 ] نشر منذ يوم واحد
الثيران اللي يسافرون لتركيا ايش الفايده من تركيا؟؟
لافيها طلب علم ، ولا فيها طلب علاج ، ودولها وشعبها يكرهونك ويش تبغى فيهم
اذا انت فسقان وناوي تطير قروشك وهيبتك شف لك دوله غير تركيا
درباويه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 22 ساعة
لبى تركيا والله بلد جميل ان شاء الله بسافر لها قبل نهاية الصيف هذت