جيب رانجلر بالمواصفات الأوروبية تظهر بمحرك ديزل بقوة 197 حصان

واشنطن(صدى):

كشفت جيب التفاصيل الكامل لموديلات رانجلر بالمواصفات الأوروبية قبل ظهورها بصورة رسمية في القارة العجوزة في سبتمبر المقبل. وستتوفر السيارة بخيارين للمحركات في أوروبا الأول محرك 2 لتر رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني ومحرك 2.2 لتر مالتي جت 2 بشاحن توربيني رباعي الاسطوانات ديزل.

وسيمكن للمشترين في الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا الحصول على نسخة أقوى من السيارة سعة 3.6 لتر V6fr,m 280 حصان وعزم دوران 347 نيوتن متر ، بينما سيتوفر للقارة الأوروبية خيار المحرك رباعي الاسطوانات فقط وكل المحركات تأتي بناقل حركة اوتوماتيك من 8 سرعات بصورة قياسية.

وستتوفر السيارة في أوروبا بمحرك 2.2 لتر مالتي جت 2 ديزل بقوة 197 حصان وعزم دوران 450 نيوتن متر , أما موديلات صحرا فقادرة على التسارع في 9.6 ثانية مع سرعة قصوى 180 كم في الساعة ومحرك 2 لتر بنزين سيقدم في نهاية العام بقوة 268 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر.

وسيتوفر للمشترين في أوروبا 3 مستويات للتجهيز هي سبورت وصحرا وروبيكون, وكلهم سيتوفر ببابين وأربعة أبواب بينما نسخ صحرا ستزود بباقة Overland الجديدة التي تضيف عجلات ألومنيوم 18 بوصة فريدة وشبكة تهوية بنفس لون السيارة بلمسات لامعة ونفس اللمسات حول المصابيح الأمامية مع غطاء للاطار الاحتياطي بنفس لون السيارة وفرش جلدي داخلي .

أما رانجلر روبيكون فسيتوفر لها نظام Rock-Trac للدفع الكلي ونظام Command –Trac للدفع الكلي في نسخ صحرا وسبورت. وتتميز موديلات روبيكون بمحاور دانا 44 للخدمة الشاقة وقفل أمامي وخلفي كهربائي Tru-Lok مع تعليق للرحلات الأطول . وفي الداخل سيتوفر للسيارة شاشة عرض 7 بوصة أو 3.5 بوصة للعدادات و7 بوصة و8.4 بوصة للنظام الترفيهي يوكونكت مع ابل كار بلاي واندرويد أوتو قياسي.