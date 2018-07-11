هيئة الثقافة تنظّم فعالية ” المرسم الحر ” بعد غد الجمعة

محمد السعران(صدى):

يحتضن مركز الملك فهد الثقافي بالرياض فعالية ” المرسم الحر ” التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة، وذلك على مدى ثلاثة أيام ابتداء من يوم الجمعة المقبل، ويشارك فيها عدد من الفنانين والمهتمين في مجال الفن التشكيلي، بهدف خلق مساحة حرة للعمل الفني، وتبادل الخبرات بين الفنانين التشكيليين، فضلاً عن إثراء النشاط الثقافي والفني.

ويشتمل برنامج الفعالية على عدة أنشطة تفاعلية وزوايا متنوعة من أهمها: محاضرة بعنوان ” دردشة فن ” ، وأنشطة الرسم الحي، وأركان للفنانين التشكيليين، وطاولة يومية للفن التشكيلي. فيما تشمل مجالات الرسم: التلوين بالأكريليك، والرسم السينمائي، ورسم بورتريه بالفحم، والخط العربي، ورسم على الخوص، ورسم باستيل، ورسم الكاريكاتير، وحفر على الزجاج.

كما سيقام على هامش الفعالية في اليوم الأول أمسية بعنوان ” ملتقى حوار الآلات ” بمشاركة عدد من العازفين والموسيقيين المميزين، وتشتمل الأمسية على عزف موسيقى الناي، وعزف القانون، فضلاً عن شرح نظري وعلمي لتاريخ وعمل الآلتين يتم من خلاله تقديم معلومات عامة عن الآلتين ومكوناتهما وصناعتهما وتطورهما وأشهر العازفين عليهما، بالإضافة إلى أنواعهما ومدارسهما المختلفة، حيث يشارك في تقديم هذه الأعمال العازفين ماهر العامر ومحمد صلاح.

وتأتي فعالية ” المرسم الحر ” في سياق حرص الهيئة العامة للثقافة على فتح نوافذ تواصل دائمة بين الفنانين والمبدعين ومحبي الفن التشكيلي تحت سقف واحد لتبادل الخبرات والمهارات والأفكار الإبداعية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لكافة الفنانين والمبدعين وهواة الرسم لتقديم إبداعاتهم وتنمية مهارات الشباب الشغوفين بهذا الفن.