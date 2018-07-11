تنسيق بين مجمع الأمل واصلاحية الرياض لعلاج السجناء

محمد السعران(صدى):

شهد مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض اجتماع تنسيقياً مع الإدارة العامة لإصلاحية الرياض، وكان المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني قد استقبل نائب مدير الإدارة العامة لإصلاحية الرياض العقيد عبدالحكيم الصويغ يرافقه الملازم أول عبدالعزيز العتيبي وذلك بحضور المساعد للخدمات المجتمعية الدكتور عبشان العبشان والمساعد للخدمات الطبية الدكتور فهد المنصور ورئيس الأقسام النفسية الدكتور مهدي العنزي ورئيس قسم الحماية المشددة الدكتور حسن الشهري ورئيس الإسعاف والطوارئ الدكتور جمال العنزي ومدير خدمات المرضى بالنيابة محمد الغامدي.

وهدفت الزيارة إلى مناقشة العقبات وتسهيل الإجراءات بين الإدارة العامة لإصلاحية الرياض ومجمع الأمل، وتذليل الصعوبات التي تواجه الطرفين، وذلك لتقديم رعاية صحية متميزة وتعاون شامل وواسع يخدم مراجعي المجمع من نزلاء إصلاحية الرياض.